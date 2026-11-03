“Ley Antimemes” avanza en el Senado; ¿De qué trata esta reforma?

Las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron en fast track el dictamen de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, popularmente conocida como la "Ley Antimemes". La resolución se concretó con 19 votos a favor de la bancada de Morena y sus aliados; teniendo solo 7 votos en contra.

Durante la discusión, legisladores de oposición y organizaciones civiles señalaron que este esquema incentiva una remoción preventiva y automatizada de contenidos por parte de las plataformas para evitar multas, lo cual podría traducirse en mecanismos de censura previa sobre memes, sátiras, periodismo y opiniones ciudadanas en redes sociales.

Noticia Destacada Diputados aprueban Ley Antimemes en lo general con 312 votos a favor y 119 en contra

¿De qué trata la “Ley Antimemes” y qué busca cambiar?

La propuesta legislativa introduce el concepto de responsabilidad secundaria para los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y plataformas digitales, obligándolos a establecer políticas para suspender o cancelar las cuentas o el acceso al servicio a aquellos usuarios que incurran de manera reincidente en violaciones a los derechos de autor.

En caso de incumplimiento por parte de los proveedores tecnológicos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá imponer multas administrativas que superan los 4.3 millones de pesos. Asimismo, el dictamen endurece los mecanismos de control sobre el uso no autorizado de voces, rostros e imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial.

📌 Para proteger el trabajo de las personas creadoras, el Pleno del Senado aprobó reformar la Ley Federal del Derecho de Autor. Conoce más de la reforma. 👇 https://t.co/mV4kWVqk3d — Senado de México (@senadomexicano) November 4, 2026

Por otro lado, prevé penas de 1 a 5 años de prisión e infracciones económicas de hasta 1.1 millones de pesos para quienes imiten sitios web, documentos o logotipos oficiales con fines fraudulentos.

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