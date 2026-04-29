Codhey llama a no reducir el Día del Niño a festejos y exige garantizar sus derechos en Yucatán

En el marco del Día de la Niña y el Niño, la Codhey advirtió que la garantía de los derechos de la infancia sigue dependiendo, en gran medida, de las acciones de los adultos, por lo que llamó a no reducir la fecha a celebraciones, sino a reflexionar sobre su cumplimiento.

Ivonne Becerra Couoh, responsable del programa de infancias de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), señaló que, aunque muchas infancias reconocen el concepto, su aplicación efectiva continúa siendo una tarea pendiente en distintos entornos.

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“Este día no sólo se trata de celebrar, sino de revisar qué estamos haciendo como madres, padres, cuidadores o servidores públicos para garantizar sus derechos”, expresó, al subrayar que se trata de una responsabilidad cotidiana y compartida.

Explicó que, si bien el concepto puede resultar abstracto, niñas y niños logran comprenderlo cuando se emplean herramientas cercanas a su realidad. En ese sentido, destacó el uso de estrategias lúdicas como el teatro guiñol, que permite abordar estos temas mediante historias y fomentar la participación.

Principales obstáculos

Sin embargo, uno de los principales obstáculos detectados es la confusión entre derechos y responsabilidades, derivada de la forma en que las personas adultas priorizan las obligaciones en casa o en la escuela.

Ante este panorama, la Codhey insistió en la necesidad de fortalecer entornos de escucha y participación, donde niñas y niños puedan apropiarse de estos conceptos y ejercerlos de manera informada.

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La funcionaria subrayó que el bienestar y desarrollo integral de la infancia está directamente ligado a las decisiones y acciones de las personas adultas, por lo que garantizar sus derechos implica un compromiso permanente más allá de fechas conmemorativas.

Recordó que el programa de infancias de la Codhey ofrece actividades gratuitas dirigidas a escuelas y agrupaciones, con el objetivo de promover el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos desde edades tempranas.