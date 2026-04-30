Vuelven vuelos directos entre EU y Venezuela tras 7 años: reapertura marca giro político y económico

Después de siete años sin operaciones aéreas directas, este jueves se reanudaron los vuelos sin escalas entre Estados Unidos y Venezuela, en un hecho que marca un cambio significativo en la relación bilateral entre ambos países.

El primer vuelo comercial partió desde Miami con destino a Caracas, operado por American Airlines, en medio de un ambiente festivo y con altas expectativas por parte de pasajeros que, durante años, dependieron de rutas indirectas para viajar entre ambas naciones.

¿Por qué regresan los vuelos entre EU y Venezuela?

La reactivación de los vuelos ocurre tras una serie de cambios políticos recientes, entre ellos la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas y el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas.

Este nuevo escenario ha permitido retomar conexiones aéreas que habían sido suspendidas desde 2019, cuando la crisis política y económica en Venezuela provocó la salida de aerolíneas estadounidenses.

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¿Cómo fue el primer vuelo Miami-Caracas?

El vuelo inaugural despegó del Aeropuerto Internacional de Miami y aterrizó en Caracas pocas horas después, marcando el reinicio oficial de esta ruta. La aerolínea prevé ampliar la oferta con un segundo vuelo diario en las próximas semanas.

En el aeropuerto, pasajeros expresaron su entusiasmo por la posibilidad de reencontrarse con familiares y retomar viajes sin escalas, lo que representa un ahorro significativo en tiempo y costos.

Impacto económico y estratégico

Además del componente social, la reanudación de vuelos también tiene implicaciones económicas. Autoridades estadounidenses han señalado que este acercamiento facilitará el ingreso de empresas al mercado venezolano, especialmente en sectores como energía y minería.

Funcionarios de ambos países han comenzado reuniones para explorar oportunidades de inversión, en un contexto donde Venezuela busca reactivar su economía.

For nearly 7 years there have been no direct commercial flights between the U.S. and Venezuela.



Under President Trump we're changing that today. Flights between Miami and Caracas restored. pic.twitter.com/3fsLVwWHQQ — Department of State (@StateDept) April 30, 2026

Fin de una etapa de aislamiento

Durante años, los viajes entre ambos países implicaron escalas en terceros países, lo que dificultó la movilidad de millones de personas, particularmente de la comunidad venezolana en Estados Unidos.

Con la reapertura de rutas directas, se espera una mayor conectividad, así como un impulso a la actividad comercial y turística.

La reanudación de vuelos no solo representa un cambio logístico, sino también un nuevo capítulo en la relación entre Washington y Caracas, con efectos que podrían extenderse a distintos ámbitos económicos y políticos.

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