¿Se acaba la guerra? Estos son los 14 puntos del acuerdo que Trump firmó con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles la firma de un memorando de entendimiento de 14 puntos con Irán, considerado el avance diplomático más importante desde el inicio del conflicto que ha sacudido Medio Oriente y afectado los mercados energéticos mundiales. Sin embargo, el propio mandatario aclaró que el acuerdo aún no es definitivo y que ahora se abre un periodo de negociaciones para concretar un tratado final.

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El documento establece una hoja de ruta de 60 días para negociar los temas más complejos de la relación entre ambos países, entre ellos el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la seguridad regional.

Entre los principales compromisos destaca el cese inmediato de las operaciones militares, la reapertura del Estrecho de Ormuz, la liberación de activos iraníes congelados y la creación de un fondo de reconstrucción estimado en al menos 300 mil millones de dólares.

Los 14 puntos del acuerdo

El memorando divulgado por funcionarios estadounidenses contempla:

Cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes. Respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial de ambas naciones. Negociación de un acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días. Levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre puertos iraníes. Reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz y libre navegación durante el periodo de negociación. Exenciones temporales a sanciones para permitir exportaciones petroleras iraníes. Liberación de activos iraníes congelados en el extranjero. Creación de un fondo de reconstrucción con apoyo de países de la región. Compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Retirada progresiva de fuerzas estadounidenses de la región una vez alcanzado un acuerdo final. Establecimiento de mecanismos de implementación y verificación. Resolución de controversias mediante la vía diplomática. Coordinación para estabilizar el mercado energético y garantizar la navegación en Ormuz. Elaboración de una hoja de ruta para un tratado definitivo sobre seguridad regional, sanciones y programa nuclear.

Trump aseguró que el acuerdo ayudará a estabilizar la economía mundial y a reducir las tensiones en Medio Oriente, aunque advirtió que Estados Unidos podría retomar acciones militares si Irán incumple los compromisos asumidos.

Analistas internacionales consideran que el memorando representa un avance significativo hacia la paz, aunque advierten que los próximos 60 días serán cruciales para determinar si ambas partes logran transformar este acuerdo preliminar en un pacto permanente.

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