Detiene la policía de Playa del Carmen a un sujeto con drogas en la colonia Ejido Sur

La policía municipal de Playa del Carmen detuvo a un sujeto por su probable participación en delitos contra la salud en la colonia Ejido Sur, quedando a disposición de la Fiscalía General de Quintana Roo.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron cuando los oficiales observaron a un hombre manipulando diversos envoltorios con características similares a la marihuana.

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Sin embargo, al notar la presencia de los oficiales, el individuo intentó ocultarlos y posteriormente darse a la fuga, pero fue interceptado y asegurado. Luego de la revisión, los elementos aseguraron un canguro que contenía posibles narcóticos con características propias de la marihuana.

El detenido se identificó como Alberto “N”, de 35 años, originario de Tabasco, y junto con los indicios asegurados fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.