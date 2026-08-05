Síguenos

Última hora

Deportes

Aeroméxico será patrocinador oficial de la NFL en México; así será su alianza

Quintana Roo

Detiene la policía de Playa del Carmen a un sujeto con drogas en la colonia Ejido Sur

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron cuando los oficiales observaron a un hombre manipulando diversos envoltorios.

Por Redacción Por Esto!

5 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El sujeto fue presentado por la SSC de Playa del Carmen.
El sujeto fue presentado por la SSC de Playa del Carmen. / Foto: SSC

La policía municipal de Playa del Carmen detuvo a un sujeto por su probable participación en delitos contra la salud en la colonia Ejido Sur, quedando a disposición de la Fiscalía General de Quintana Roo.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron cuando los oficiales observaron a un hombre manipulando diversos envoltorios con características similares a la marihuana.

Autoridades acordonaron la zona tras el hallazgo

Noticia Destacada

Hallan cuerpo embolsado con huellas de violencia cerca de las avenidas 127 y Huayacán de Cancún

Sin embargo, al notar la presencia de los oficiales, el individuo intentó ocultarlos y posteriormente darse a la fuga, pero fue interceptado y asegurado. Luego de la revisión, los elementos aseguraron un canguro que contenía posibles narcóticos con características propias de la marihuana.

El detenido se identificó como Alberto “N”, de 35 años, originario de Tabasco, y junto con los indicios asegurados fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

Te puede interesar