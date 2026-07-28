Trump, Netanyahu y Zelenski asisten al funeral de Lindsey Graham en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, coincidieron este martes 28 de julio en Washington durante el funeral del senador republicano Lindsey Graham.

Los homenajes comenzaron con una ceremonia en el Capitolio, donde legisladores y funcionarios recordaron la trayectoria del político de Carolina del Sur. Posteriormente, el féretro fue trasladado a la Catedral Nacional de Washington para un servicio al que asistieron miembros del gabinete, dirigentes extranjeros y familiares.

Graham murió el pasado 11 de julio a los 71 años, después de regresar de un viaje que incluyó la cumbre de la OTAN en Turquía y una visita a Ucrania. Reportes preliminares atribuyeron su fallecimiento a una disección aórtica relacionada con una enfermedad cardiovascular.

¿Qué dijo Donald Trump durante el funeral de Lindsey Graham?

Trump participó como uno de los oradores y recordó al senador como un amigo cercano, un estadista respetado y una figura con amplio conocimiento de los asuntos políticos nacionales e internacionales.

El mandatario señaló que durante más de tres décadas era difícil que ocurriera algo importante en Washington o en otra parte del mundo sin que Graham estuviera informado o expresara una opinión.

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La relación entre ambos no siempre fue cercana. Graham criticó con dureza a Trump durante las elecciones primarias republicanas de 2016, pero después se convirtió en uno de sus principales aliados en el Senado y en un interlocutor frecuente con dirigentes extranjeros.

La ceremonia en la Catedral Nacional comenzó a las 14:00 horas, tiempo de Washington, y no estuvo abierta al público, aunque fue transmitida por internet.

¿Por qué asistieron Netanyahu y Zelenski al funeral?

La presencia de Netanyahu y Zelenski reflejó el papel que Graham desempeñó en la política exterior estadounidense. El senador respaldó durante años la asistencia militar a Israel y Ucrania y defendió una participación activa de Estados Unidos en conflictos internacionales.

Antes del funeral, Zelenski se reunió con Trump en la Casa Blanca. Ambos abordaron el fortalecimiento de la defensa aérea ucraniana y la posibilidad de ampliar la producción de sistemas Patriot. El encuentro ocurrió mientras legisladores intentan avanzar una iniciativa promovida por Graham para sancionar a países que compren petróleo y otros productos energéticos de Rusia.

Netanyahu también aprovechó su estancia en Washington para conversar con Trump. La presencia de ambos líderes convirtió el homenaje en un punto de encuentro diplomático en medio de las guerras de Ucrania y Oriente Medio.

"He was the first person to make you laugh, and one of the last people that you'd really ever wanted to fight. These were the traits that made him into one of the great figures in Senate history."



President Trump honors the late Senator Lindsey Graham as a legend and one of the… pic.twitter.com/6OLKZWb4s2 — Fox News (@FoxNews) July 28, 2026

¿Quién fue Lindsey Graham?

Graham representó a Carolina del Sur en el Senado durante más de 30 años y concentró buena parte de su trabajo en seguridad nacional, política exterior, gasto militar y asuntos judiciales.

También sirvió en la Fuerza Aérea estadounidense y permaneció más de tres décadas en la reserva como abogado militar, hasta retirarse con el grado de coronel en 2015.

Los homenajes continuarán este miércoles 29 de julio en Carolina del Sur, donde se realizará una segunda ceremonia antes de su entierro privado en el condado de Pickens, lugar donde nació.

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