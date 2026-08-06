Dron con explosivos activa alerta en aeropuerto de Leipzig; investigan posible ataque contra avión ucraniano

Las autoridades de Alemania abrieron una investigación de seguridad nacional después de localizar un dron equipado con un artefacto explosivo en el aeropuerto de Leipzig/Halle, uno de los principales centros de transporte de carga de Europa.

El dispositivo fue descubierto durante la madrugada del miércoles 5 de agosto en las inmediaciones de la pista sur, cerca de un avión ucraniano Antonov AN-124. Especialistas de la Policía Federal alemana aseguraron el área y desactivaron la carga sin que se produjera una explosión ni se reportaran personas lesionadas.

La presencia del objeto obligó a interrumpir temporalmente las operaciones y desviar varios vuelos. El caso es investigado como un posible acto de sabotaje, aunque hasta el momento las autoridades no han identificado públicamente a los responsables ni confirmado la participación de algún gobierno extranjero.

¿Cuál era el posible objetivo del dron con explosivos?

El dron fue encontrado cerca de una aeronave Antonov utilizada por una compañía ucraniana para el traslado de carga pesada. Reportes de medios alemanes, basados en documentos policiales, señalan que el avión habría llegado desde Francia con un cargamento de municiones.

Esta información llevó a los investigadores a considerar que la aeronave pudo haber sido el objetivo del dispositivo. Sin embargo, la hipótesis todavía forma parte de las indagatorias y no constituye una conclusión oficial sobre el móvil del incidente.

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El aeropuerto de Leipzig/Halle tiene relevancia estratégica porque concentra operaciones comerciales y logísticas, además de movimientos vinculados con el traslado de equipo y asistencia para Ucrania. La terminal también forma parte de redes de transporte utilizadas por Alemania y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Segundo objeto golpeó un avión de carga

Mientras permanecía cerrada la pista por el hallazgo del dron, otro avión de carga tuvo que abortar su aterrizaje. Durante la maniobra, la aeronave chocó contra un objeto volador que no había sido identificado al cierre de los primeros reportes.

El avión pudo continuar su trayecto y aterrizó posteriormente en Hannover con daños menores. Las autoridades desplegaron equipos para localizar restos del segundo objeto y establecer si estaba relacionado con el dron explosivo encontrado en tierra.

El ministro del Interior de Sajonia, Armin Schuster, confirmó que continuaban las tareas de búsqueda y calificó el episodio como un incidente de seguridad de alta gravedad.

Alemania investiga un posible “ataque híbrido”

El ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó que el hallazgo representa un “nuevo nivel de amenaza” y planteó que Alemania podría estar frente a un escenario de ataque híbrido.

Este concepto se utiliza para describir operaciones que combinan métodos convencionales y encubiertos, como sabotaje, ataques informáticos, campañas de desinformación, espionaje o agresiones contra infraestructura estratégica.

Aunque distintos análisis han señalado posibles conexiones con las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania, el Gobierno alemán no ha atribuido formalmente el incidente a Rusia ni a otro actor. Las investigaciones buscan determinar desde dónde fue operado el dron, quién instaló el explosivo y cómo pudo ingresar a una zona restringida del aeropuerto.

El caso también reabrió el debate sobre la capacidad de Alemania para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas en aeropuertos, instalaciones militares y centros logísticos. La Policía Federal cuenta con una unidad especializada en defensa contra drones, creada para responder a amenazas en puntos sensibles del país.

🇩🇪 In #Germany, a drone carrying an explosive device was discovered and defused on the tarmac at #Leipzig Airport. A second flying object then struck a cargo plane, causing minor damage.



The interior minister describes a new dimension of threat to Germany.



Here's the story ⤵️ pic.twitter.com/yJAHq6iFbN — FRANCE 24 English (@France24_en) August 6, 2026

Aeropuerto de Leipzig, bajo atención por su importancia logística

Leipzig/Halle es una de las terminales de carga con mayor actividad en Europa y una instalación fundamental para las cadenas de suministro internacionales. Su infraestructura permite operar durante las 24 horas y recibir aviones de gran tamaño, como el Antonov AN-124.

Por su conexión con operaciones comerciales, militares y humanitarias, las autoridades consideran que cualquier amenaza contra esta terminal puede tener consecuencias más amplias para la seguridad aérea y la logística europea.

La investigación permanecerá abierta mientras los especialistas analizan el dron, el explosivo y los posibles restos del segundo objeto. Las autoridades también revisarán grabaciones, registros de radar y comunicaciones para reconstruir la trayectoria de ambos dispositivos.

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