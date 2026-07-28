Estados Unidos abandona sesión de la ONU durante discurso de Francia y aumenta tensión entre aliados

La delegación de Estados Unidos abandonó brevemente una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas cuando el representante de Francia comenzó su intervención, en una protesta que evidenció las diferencias diplomáticas entre ambos países.

El incidente ocurrió el lunes 27 de julio durante una reunión dedicada a la guerra entre Rusia y Ucrania. Los representantes estadounidenses se levantaron de sus lugares cuando tomó la palabra Jérôme Bonnafont, embajador francés ante la ONU.

El retiro estuvo relacionado con las críticas formuladas por Francia después de que Washington votó contra la renovación del mandato de Volker Türk como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Türk obtuvo un nuevo periodo con 144 votos a favor, 10 en contra y 13 abstenciones.

¿Por qué Estados Unidos abandonó la sesión de la ONU?

Dan Negrea, representante alterno estadounidense ante Naciones Unidas, explicó que la protesta respondió a comentarios de la misión francesa en Ginebra sobre la posición de Washington en materia de derechos humanos.

Francia sostuvo en redes sociales que Estados Unidos había dejado de ser un referente internacional en este tema y destacó que votó junto con países como Rusia, Corea del Norte, Nicaragua y Mali contra la continuidad de Türk.

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Negrea acusó a París de recurrir a una postura condescendiente y de expresar una supuesta indignación moral con fines políticos. Además, advirtió que los diplomáticos estadounidenses podrían repetir este tipo de protesta si Francia no modifica su discurso.

El representante estadounidense defendió el historial de su país y recordó el respaldo que Washington ha dado a Francia durante distintos conflictos. También afirmó que Estados Unidos mantiene su papel como defensor de la libertad en el mundo.

¿Cómo comenzó la disputa entre Francia y Estados Unidos?

El conflicto diplomático surgió después de la votación para renovar por cuatro años el mandato de Volker Türk. Estados Unidos cuestionó el desempeño del funcionario y lo acusó de criticar con mayor dureza a países democráticos que a gobiernos señalados por violaciones a los derechos humanos.

Mike Waltz, embajador estadounidense ante la ONU, reprochó a Francia su respaldo al alto comisionado. Señaló que Türk ha cuestionado a Estados Unidos, Reino Unido e Israel, mientras mantiene una actitud menos severa frente a regímenes autoritarios.

Bonnafont no respondió directamente al abandono de la sala. Durante su intervención, defendió el papel de las Naciones Unidas en la protección de la paz, la seguridad y los derechos humanos, y reiteró la intención de Francia de preservar la independencia del organismo.

Serious Rupture in Franco-American Friendship?

U.S. marches out on the French in protest



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United Nations. The U.S. calls French remarks “politicized drivel (https://t.co/UQwh6sINrS)” and walks out of the U.N. Security Council while they… pic.twitter.com/e6rNfA2SIx — Pamela Falk Correspondent (@PamelaFalk) July 27, 2026

¿Qué otras diferencias existen entre Trump y los gobiernos europeos?

El episodio se produjo en medio de otros desacuerdos entre el gobierno de Donald Trump y varios países europeos. Entre ellos se encuentran el gasto militar dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la política comercial, el futuro de las tropas estadounidenses en Europa y las declaraciones de Trump sobre Groenlandia.

También existen diferencias por la participación europea en el conflicto con Irán y por los esfuerzos impulsados por el presidente francés Emmanuel Macron para fortalecer las capacidades militares del continente.

La protesta en el Consejo de Seguridad trasladó estas tensiones al principal espacio de Naciones Unidas encargado de atender conflictos internacionales y abrió un nuevo episodio de confrontación entre dos aliados históricos.

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