Muere a los 77 años Frank Beard, miembro de la banda de rock ZZ Top

Este martes 18 de agosto, se confirmó el fallecimiento del baterista Frank Beard, integrante de la banda de rock "ZZ Top". El músico y leyenda de la música, perdió la vida a los 77 años. Los primeros reportes que han salido a la luz, aseguran que los hechos sucedieron el día de ayer.

A través de las redes sociales oficiales de la agrupación, se compartió un emotivo mensaje en donde le daban el último adiós al baterista. Ante esta situación, la banda tomó la decisión de cancelar los próximos conciertos, los cuales formaban parte de su gira llamada "The Big One!"

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¿De qué murió Frank Beard?

Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre el fallecimiento de Frank Beard, pero se confirmó que ya se encontraba recibiendo cuidados paliativos, aunque no se reveló la enfermedad que enfrentaba el baterista.

"Hoy, Elwood y yo hemos perdido a un gran amigo y colaborador, y el mundo ha perdido a uno de los baterías más innovadores"

Por otra parte, algunos medios internacionales aseguraron que falleció en su rancho en Texas, Estados Unidos, mientras recibía cuidados paliativos. La noticia fue revelada por Billy F. Gibbons, fundador de "ZZ Top"

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