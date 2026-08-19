Muere Muere Mathilde Favier, directora de Dior, en fatal accidente

Mathilde Favier, la influyente directora internacional de relaciones públicas de Christian Dior Couture, falleció a los 57 años el lunes 17 de agosto de 2026 tras sufrir un trágico accidente automovilístico en el oeste de Francia.

En el mismo siniestro perdió la vida su pareja, el reconocido productor cinematográfico francés Nicolas Altmayer, de 61 años.

El choque frontal ocurrió alrededor de las 16:00 horas en la carretera D938, en la comuna de Airvault (departamento de Deux-Sèvres).

De acuerdo con reportes de la fiscalía de Niort, el automóvil de la pareja colisionó de frente contra un camión de carga durante una maniobra en la que intentaban adelantar a otro vehículo.

Las autoridades francesas abrieron una investigación para esclarecer con precisión el hecho. Su Legado en la ModaConsiderada "la mujer con la mejor agenda de París", Favier construyó una exitosa trayectoria en firmas como Prada y la revista Glamour antes de consolidarse en Dior, donde pasó más de una década gestionando la relación de la maison con grandes celebridades globales de la música y el cine, tales como Jisoo de BLACKPINK, Rihanna y Anya Taylor-Joy.

A nivel personal, también dejó plasmada su visión estética y amor por su ciudad natal en su libro Living Beautifully in Paris, publicado en 2024.