Catean y aseguran inmueble por posibles delitos contra la salud en la Región 247 de Cancún

Un inmueble ubicado en la Región 247 de Cancún fue cateado y posteriormente asegurado por autoridades, en un operativo que, de manera preliminar, estaría relacionado con una investigación por delitos contra la salud.

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Los hechos se registraron durante la mañana de este sábado en la cerrada Ceiba, del fraccionamiento Azul Bonampak, donde se observó la presencia de varias unidades de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos elementos estuvieron acompañados por agentes de corporaciones federales.

De acuerdo con lo observado en el lugar, los agentes arribaron para dar cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio de la zona. La movilización llamó la atención de vecinos debido al despliegue de las unidades oficiales y la presencia de personal de seguridad en los alrededores del inmueble.

Durante varios minutos, elementos adscritos a la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo realizaron una inspección al interior de la propiedad, como parte de las diligencias correspondientes a la investigación.

Una vez concluidas las labores, las autoridades procedieron a colocar sellos de aseguramiento en los accesos del inmueble, con lo que quedó bajo resguardo de la Fiscalía mientras continúan las investigaciones.

Los sellos colocados en la propiedad hacen referencia al expediente N-99-26, aunque hasta el momento no se han dado a conocer públicamente los resultados del cateo ni se ha informado de manera oficial sobre personas detenidas, objetos asegurados o alguna otra evidencia localizada durante la diligencia.

El operativo se llevó a cabo de manera rápida y con discreción, por lo que no fue posible conocer en el momento mayores detalles sobre el motivo específico de la intervención.

Será la Fiscalía General del Estado la encargada de informar, conforme avance la investigación, los resultados obtenidos durante el cateo y determinar si el inmueble se encuentra relacionado con alguna actividad ilícita.

Hasta que exista información oficial, se mantiene como dato preliminar que el aseguramiento forma parte de una investigación coordinada contra el narcomenudeo en Cancún.