Siete de cada 10 apoyos del Ayuntamiento de Mérida son para mujeres: Cecilia Patrón

Apoyos a las mujeres, ordenamiento territorial y el cuidado integral de la ciudadanía fueron los ejes principales que Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida, exaltó al presentar los resultados de su segundo año de gestión al frente de la "Ciudad Blanca". Desde la plaza principal de la comisaría de Dzityá, la edil llevó por primera vez este ejercicio de rendición de cuentas fuera del centro urbano para acercar los avances a las comunidades del municipio.

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La alcaldesa inició destacando que el denominado “Año del Orden” trajo consigo la aprobación por unanimidad del nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mérida (PMOTDUM), el cual traza la ruta de crecimiento sostenible de la capital yucateca hacia el año 2050. “Mérida tiene una nueva guía para un desarrollo con justicia territorial”, enfatizó ante miles de ciudadanos e invitados especiales.

En el rubro de infraestructura urbana y finanzas, la edil subrayó la pavimentación de 200 kilómetros de calles y el rescate de espacios públicos emblemáticos como el exterior del Mercado Lucas de Gálvez. Asimismo, confirmó que la comuna obtuvo la calificación crediticia AAA por parte de HR Ratings de México sin la necesidad de incrementar impuestos a la población. Respecto al alumbrado público, proyectó que para el cierre de 2026 se alcanzarán las 80 mil luminarias LED instaladas, sumándose a la red que ya beneficia a más de 640 mil habitantes.

En materia de equidad, Patrón Laviada puntualizó que 7 de cada 10 apoyos municipales están destinados a las mujeres mediante financiamientos, herramientas para emprender y la consolidación de la Universidad de las Mujeres, la cual ya formó a su primera generación.

Finalmente, la alcaldesa refrendó su compromiso con el desarrollo de las 47 comisarías mediante la certidumbre jurídica de 35 nuevos fundos legales para proteger el patrimonio de las familias locales, y envió un mensaje de colaboración institucional al gobernador Joaquín Díaz Mena y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para afrontar coordinadamente los retos de la zona metropolitana.

JGH