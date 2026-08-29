Intentó salir de Chedraui con carne y artículos de higiene sin pagar; terminó detenido en Carmen

Una fuerte movilización policiaca se registró la tarde de este sábado en el interior del supermercado Chedraui Palmira, luego de que personal de seguridad detectara, a través del sistema de videovigilancia, a un hombre que presuntamente intentaba sustraer diversos artículos sin realizar el pago correspondiente.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el individuo, de complexión delgada y tez morena, habría tomado dos latas de aerosol, dos pastas dentales, un paquete de cepillos dentales y un paquete de carne, para posteriormente dirigirse hacia una de las salidas del establecimiento.

El sospechoso fue visualizado por el personal de vigilancia cuando intentaba abandonar la tienda por el acceso B (puerta número dos). Ante esta situación, empleados del comercio y elementos de seguridad privada procedieron a interceptarlo para evitar su huida, mientras solicitaban el apoyo de las autoridades a través de la línea de emergencias.

Minutos después arribaron agentes de la Policía Estatal y Policía Municipal, quienes tomaron el control de la situación y procedieron a la detención formal del sujeto, a quien le fueron asegurados los productos que pretendía llevarse.

El detenido fue abordado y trasladado por los pasillos principales de la plaza comercial hasta una patrulla para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Trascendió que el apoderado legal del establecimiento manifestó su intención de interponer la denuncia formal, por lo que el detenido y la mercancía asegurada quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica.

JGH