Edomex presenta a Ceci y K7: así usarán inteligencia artificial y robots en el C5

El Gobierno del Estado de México presentó nuevas herramientas de inteligencia artificial y robótica para fortalecer las operaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, conocido como C5.

Durante la conferencia matutina encabezada este miércoles 22 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Toluca, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez dio a conocer a Ceci, una asistente virtual, y a K7, un perro robot que se incorporará a las tareas de apoyo tecnológico.

La mandataria explicó que los nuevos sistemas forman parte de la modernización del C5 y tienen como objetivo mejorar el procesamiento de información, la coordinación entre corporaciones y la atención de llamadas de emergencia.

El C5 mexiquense opera de manera permanente el sistema de videovigilancia y el número 911, mediante el cual canaliza solicitudes de apoyo a policías, bomberos, Protección Civil y otros servicios públicos.

¿Qué funciones tendrá Ceci en el C5 del Estado de México?

Ceci es una plataforma de inteligencia artificial diseñada para apoyar distintas operaciones dentro del centro de mando.

Entre sus funciones se encuentran el análisis de videovigilancia, la lectura de placas vehiculares, el reconocimiento facial y la búsqueda de personas, automóviles o eventos registrados por las cámaras.

Noticia Destacada Delfina Gómez destaca avances en seguridad y Plan Oriente durante visita de Sheinbaum al Edomex

También podrá colaborar en el monitoreo coordinado, el manejo de drones tácticos, el enlace con establecimientos conectados al C5 y la atención de reportes ciudadanos recibidos mediante el 911.

El Gobierno estatal indicó que la asistente tendrá herramientas enfocadas en casos de violencia contra las mujeres. La finalidad es que el personal pueda revisar datos, ubicar antecedentes y canalizar los reportes con mayor rapidez.

Las autoridades deberán mantener la supervisión humana sobre las alertas y resultados producidos por la inteligencia artificial, pues estas tecnologías funcionarán como herramientas de apoyo y no sustituirán las decisiones de policías, operadores o investigadores.

¿Para qué servirá K7, el perro robot del C5?

K7 es un dispositivo robótico con forma de perro que podrá utilizarse en labores de inspección, vigilancia y reconocimiento.

Aunque el Gobierno mexiquense no detalló todas sus operaciones, este tipo de equipos puede desplazarse en zonas de difícil acceso o espacios que representen un riesgo para el personal.

Durante la presentación, el robot realizó movimientos y saludó a quienes se encontraban en la conferencia. La gobernadora comentó que el dispositivo era “muy educado”, tras observar la demostración.

La presentación oficial confirmó que Ceci y K7 se incorporarán como herramientas tecnológicas del C5 para apoyar la atención ciudadana y las labores de seguridad.

C5 del Edomex incorpora analítica y sistemas inteligentes

La actualización también incluye analítica avanzada de datos, sistemas inteligentes de voz, mensajería instantánea y tecnología aplicada a la atención de emergencias.

Delfina Gómez aseguró que la inversión se realizó con recursos extraordinarios del Estado de México y sin contratar deuda pública.

Un gran honor recibir esta mañana, en el Estado de México, a nuestra Presidenta @Claudiashein e integrantes de su Gabinete para la #MañaneraDelPueblo.

En la conferencia, se presentaron acciones y avances que se tienen en el #EdoMex, gracias al trabajo coordinado y en equipo entre… pic.twitter.com/erPmaUrfQS — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) July 22, 2026

La gobernadora adelantó que su administración pretende desarrollar actividades para acercar estas tecnologías a niñas y niños, con el propósito de fomentar el aprendizaje y el interés por la innovación.

El proyecto forma parte del fortalecimiento del C5, institución que mantiene monitoreo de la vía pública las 24 horas de los 365 días del año. La Secretaría de Seguridad estatal señala que el centro utiliza diferentes herramientas tecnológicas para coordinar acciones entre autoridades estatales y municipales.

La incorporación de Ceci y K7 busca complementar el trabajo de los operadores, acelerar el análisis de información y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia en el Estado de México.

IO