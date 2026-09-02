Juan Orlando Hernández queda libre en Honduras: juez cierra caso por fraude y lavado de activos

Un juez de Tegucigalpa ordenó este martes el cierre definitivo del proceso por fraude y lavado de activos contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien regresó al país en julio después de haber sido indultado en Estados Unidos.

La resolución establece un sobreseimiento definitivo, lo que implica el cierre del caso y la eliminación de las medidas judiciales que se habían impuesto previamente al exmandatario.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, informó que Hernández recibirá su carta de libertad definitiva y que las partes ya fueron notificadas sobre la determinación.

¿Por qué cerraron el caso contra Juan Orlando Hernández?

La defensa del exmandatario presentó 31 pruebas documentales y un testigo para sostener que las decisiones investigadas correspondían a su etapa como presidente del Congreso Nacional, entre 2010 y 2014, y no a su periodo como presidente de Honduras.

Por su parte, la Fiscalía presentó 16 pruebas documentales, un testigo y tres peritajes.

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El caso, conocido como Pandora II, investigaba el presunto desvío de alrededor de 10.8 millones de dólares entre 2010 y 2013, recursos que supuestamente habrían sido utilizados para financiar una campaña electoral.

Otros exfuncionarios y el expresidente Porfirio Lobo también fueron sobreseídos dentro del mismo expediente.

¿Puede apelarse la decisión del juez?

Sí. De acuerdo con el Poder Judicial hondureño, cualquiera de las partes que no esté conforme puede presentar un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones correspondiente al circuito de Criminalidad Organizada.

El sobreseimiento, por ahora, deja sin efectos las medidas que pesaban sobre Hernández y permite su libertad definitiva dentro de este proceso.

Un tribunal de #Honduras desestimó los cargos de fraude y lavado de activos contra el expresidente #JuanOrlandoHernández, nueve meses después de que el presidente estadounidense, #DonaldTrump, lo indultara y Hernández fuera liberado de una prisión en #EEUU, donde cumplía una… pic.twitter.com/SxWsc823VO — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) September 2, 2026

Hernández regresó a Honduras tras indulto en Estados Unidos

Juan Orlando Hernández había sido condenado en Estados Unidos en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico, pero recibió un indulto del presidente estadounidense Donald Trump el 1 de diciembre de 2025.

El exmandatario regresó a Honduras el 26 de julio de 2026 para enfrentar el proceso pendiente por fraude y lavado.

Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022, después de haber presidido el Congreso Nacional. Su segundo mandato estuvo marcado por fuertes cuestionamientos sobre la reelección y denuncias de fraude electoral por parte de la oposición.

IO