Presidenta de México pide a la UNAM abrir más lugares y plantea llevar nuevas universidades a zonas con mayor demanda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) todavía puede hacer un esfuerzo adicional para ampliar los espacios disponibles en licenciatura y evitar que jóvenes interesados en cursar educación superior queden fuera.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 2 de septiembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria respondió a una pregunta sobre los 2 mil nuevos lugares abiertos por la UNAM para estudiantes que no obtuvieron un sitio tras el proceso de admisión.

Sheinbaum señaló que el objetivo de su administración es que ningún joven que desee ingresar a una universidad pública se quede sin una opción.

¿Son suficientes los 2 mil nuevos lugares que abrió la UNAM?

La Presidenta evitó fijar una cifra concreta como suficiente, pero insistió en que deben existir más espacios tanto en la UNAM como en el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México, universidades autónomas y otras instituciones públicas.

Explicó que, con la apertura de lugares adicionales en distintas instituciones, actualmente pueden ofrecerse alrededor de 35 mil espacios a jóvenes que no lograron ingresar a la UNAM.

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Sheinbaum también indicó que solicitarán a la Universidad información estadística, sin datos personales, sobre el lugar de procedencia de quienes presentaron examen de admisión.

El objetivo será identificar las regiones con mayor demanda y decidir dónde conviene instalar nuevos planteles o ampliar la capacidad de las instituciones existentes.

Estado de México concentra parte importante de la demanda

La mandataria destacó que existe una necesidad particular en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente en el Estado de México, por su tamaño poblacional y cantidad de jóvenes.

Por ello, su Gobierno impulsa nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Sheinbaum informó que en los últimos dos años se han abierto alrededor de 245 mil nuevos espacios de educación superior en instituciones públicas del país, sin considerar las universidades privadas.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que el objetivo de su gobierno es que ningún joven se quede sin estudiar la universidad. Informó que en dos años se han abierto 245 mil nuevos espacios en instituciones públicas de educación superior en todo el país. pic.twitter.com/QjKpbkCLZs — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 2, 2026

Sheinbaum plantea austeridad administrativa en la UNAM

La Presidenta reiteró además su opinión de que la UNAM puede aplicar medidas adicionales de austeridad en su estructura administrativa y destinar esos recursos a ampliar la docencia.

Reconoció, sin embargo, que la Universidad es una institución autónoma y que corresponde a sus autoridades decidir sobre el uso de su presupuesto.

Sheinbaum sostuvo que el mismo principio podría aplicarse en otras instituciones públicas de educación superior, con el propósito de reducir gastos administrativos y aumentar la capacidad académica.

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