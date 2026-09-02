Joaquín Díaz Mena encabeza conferencia matutina hoy miércoles 2 de septiembre; sigue la transmisión EN VIVO

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezará este miércoles una nueva conferencia de prensa quincenal, en la que expondrá los principales avances de su administración y dará a conocer las acciones que se llevan a cabo en distintos sectores de Yucatán.

A lo largo de la conferencia, el mandatario estatal abordará temas de interés para la población, entre ellos infraestructura, programas sociales, salud, educación, seguridad y economía.

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También se prevé información relacionada con proyectos estratégicos para la entidad y las acciones que el Gobierno de Yucatán desarrolla de manera coordinada con la administración federal.

Como parte de este ejercicio de comunicación, funcionarios que integran el gabinete estatal estarán presentes para ampliar la información sobre los resultados y proyectos de sus respectivas áreas.

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Asimismo, tendrán participación ante los medios de comunicación para responder preguntas sobre asuntos que forman parte de la agenda pública y las necesidades actuales de la entidad.

La conferencia de prensa comenzará a las 9:00 horas y podrá seguirse mediante las plataformas digitales oficiales del Gobierno del Estado de Yucatán.