Cuzamá promete que sus fiestas serán libres de violencia en sus actividades taurinas

En la antesala de su fiesta tradicional en honor a la Virgen de la Natividad, autoridades municipales de Cuzamá emitieron un pronunciamiento público de fondo respecto al manejo de los festejos taurinos, marcando una postura institucional orientada a la protección del bienestar animal y la mitigación de riesgos.

Enfatizaron que, si bien la tauromaquia artesanal representa una manifestación folclórica fuertemente arraigada en la historia de la Península de Yucatán, su administración ha implementado supervisiones estrictas y acuerdos directos con los palqueros y la cuadrilla de lidiadores para evitar cualquier tipo de ensañamiento, abuso o maltrato innecesario contra los ejemplares que saltarán al ruedo.

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Con esto se busca promover festejos taurinos regulados y bajo esquemas de estricto cumplimiento de las normas de seguridad y trato digno a la fauna.

Cabe destacar que el tablado donde se realizarán las actividades de la fiesta tradicional en honor a la Santísima Virgen de la Natividad de María, patrona de esta comunidad, se encuentra en proceso de construcción, a pocos días del inicio de los festejos.

Cartelera de la fiesta de Cuzamá

Conforme a la cartelera oficial emitida por el comité organizador y las autoridades municipales, las actividades festivas arrancan formalmente este viernes 4 de septiembre a las 11:00 horas con la tradicional siembra del ceibo en el centro de la plaza, seguida por el baxal toro.

Ese mismo día también se hará la vaquería que será amenizada por la Orquesta Evolución de los hermanos Collí, la de Miguel Collí y la Cuzamaeña. Durante la velada también se llevará a cabo la coronación de Juana Guadalupe Garrido Cetzal, como embajadora municipal, y Aylin Nicole Couoh Canché, como soberana infantil.

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El sábado se realizará la primera corrida de toros y, por la noche, habrá un baile popular con la participación de diversas agrupaciones musicales, entre ellas Par-Chiss, Luis Euan y su Tropiklísimo, Explosiva Banda R15, Kermith, Corona Verde y Sonora Dinamita, entre otros.

Para el domingo 6 de septiembre se tiene programada la segunda gran corrida de toros y una noche disco con banda que presentará a La Explosiva Banda R15, la agrupación Necesito Party y El Rey del Sun Kermith.

Los festejos se desarrollarán del 4 al 8 y del 13 al 14 de septiembre, con actividades que incluyen corridas de toros, duelo de ganaderías y jaripeo, además de los tradicionales eventos que forman parte de la celebración patronal.