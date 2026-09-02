Sheinbaum Pardo pospone detalles sobre ataque con coche bomba en Ojocaliente; Gabinete de Seguridad informará en Zacatecas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó adelantar este miércoles 2 de septiembre qué grupo delictivo estaría relacionado con el ataque con un vehículo cargado de explosivos ocurrido en Ojocaliente, Zacatecas, la noche del pasado domingo 30 de agosto.

Durante su conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la información que recibió en el Gabinete de Seguridad y sobre la posible organización criminal involucrada en el atentado.

Sheinbaum señaló que será el propio Gabinete de Seguridad el que informe de manera directa sobre el caso durante una visita programada a Zacatecas para este viernes.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el ataque en Ojocaliente?

Ante la pregunta de una reportera, la Presidenta explicó que este jueves participará la Secretaría de Gobernación en la conferencia matutina y que el viernes su gobierno se trasladará a Zacatecas.

Indicó que en esa entidad estará presente el Gabinete de Seguridad, por lo que consideró conveniente esperar a ese momento para presentar información más amplia sobre las investigaciones.

“Ahí en Zacatecas va a estar el Gabinete de Seguridad”, señaló la mandataria.

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Gabinete de Seguridad dará detalles desde Zacatecas

Sheinbaum agregó que durante la visita también se presentará información relacionada con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, además del balance en materia de seguridad.

Con ello, la Presidenta dejó pendiente la identificación pública del grupo criminal que pudiera estar detrás del ataque registrado en Ojocaliente.

El atentado ocurrió la noche del 30 de agosto y ha mantenido abiertas diversas investigaciones por parte de las autoridades estatales y federales.

La expectativa ahora se centra en la información que el Gabinete de Seguridad pueda ofrecer este viernes desde Zacatecas sobre los responsables, el avance de las indagatorias y las acciones desplegadas en la región.

IO