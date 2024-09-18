Mochila de emergencia para sismos: 10 cosas que debes tener listas antes de un terremoto

Los sismos son una realidad constante en México, por lo que es fundamental estar preparados ante cualquier emergencia. Contar con una mochila de seguridad puede hacer la diferencia en situaciones críticas como los temblores o los microsismos.

La experiencia del sismo de 2017 subraya la importancia de tener un plan de acción. En esta guía, se detallan los 10 artículos esenciales que debe contener una mochila de seguridad, siguiendo recomendaciones oficiales.

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1. Agua potable

La mochila de seguridad debe incluir al menos un litro de agua por persona por día. Se recomienda llevar suministro para 72 horas, es decir, tres litros por persona. El agua es esencial para la supervivencia en caso de quedar atrapado o sin acceso a servicios básicos.

2. Alimentos no perecederos

Incluye alimentos que no requieran refrigeración ni cocción, como barras energéticas, frutos secos o latas de conservas. Estos deben estar en porciones individuales y fáciles de transportar, con una duración mínima de tres días.

3. Linterna y pilas

Durante un sismo es común que el suministro eléctrico se interrumpa. Una linterna es indispensable para orientarse en la oscuridad. Asegúrate de incluir pilas de repuesto.

Los simulacros nos enseñan a población y autoridades, a reaccionar de manera eficiente y coordinada ante emergencias.



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4. Radio de baterías

Un radio portátil con pilas o carga manual te permitirá mantenerte informado sobre las condiciones del sismo, posibles réplicas y las instrucciones de las autoridades, como la activación de la Alarma Sísmica.

5. Botiquín de primeros auxilios

El botiquín debe contener vendas, alcohol, antisépticos, tijeras, analgésicos y cualquier medicamento personal necesario. Asegúrate de revisar y reponer los suministros cada seis meses.

6. Silbato

En caso de quedar atrapado, un silbato te permitirá alertar a los equipos de rescate sobre tu ubicación.

7. Documentos importantes

Es crucial incluir copias de documentos como actas de nacimiento, identificaciones oficiales y pólizas de seguro en bolsas plásticas herméticas para protegerlos del agua.

8. Ropa y cobijas térmicas

Lleva ropa adicional, preferiblemente que proteja del frío, y cobijas térmicas. Este tipo de mantas son ligeras, ocupan poco espacio y conservan el calor corporal.

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9. Dinero en efectivo

Incluye una cantidad moderada de dinero en billetes de baja denominación, ya que en una emergencia es posible que no funcionen los servicios bancarios o electrónicos.

10. Cargador portátil

Un cargador de celular portátil es clave para mantener la comunicación. En un Simulacro Nacional o un evento sísmico real, la comunicación con seres queridos y servicios de emergencia es vital.

2017 y 1985 son fechas que nos marcaron como mexicanos debido a los efectos de los #Sismos en varias entidades del país. En nuestras manos está prepararnos ante estos eventos ya que no se pueden predecir.



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La importancia de una mochila de seguridad en sismos

La preparación es clave en un país como México, donde los sismos y otros fenómenos como los huracanes son frecuentes. Tener una mochila de seguridad lista puede aumentar significativamente las posibilidades de salir a salvo.

Las autoridades recomiendan participar en ejercicios como el Simulacro Nacional, que se realiza anualmente, para asegurar que la población esté capacitada para actuar en caso de una emergencia real.

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