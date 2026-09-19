¡Retumbó el zapateado! Magna Vaquería Peninsular reúne a mil 300 participantes en Campeche

Entre coloridos trajes, música, zapateados y singulares cabezas de cochino, alrededor de mil 300 personas participaron en la XXIII Magna Vaquería Peninsular, una celebración que reunió a grupos de distintos municipios para mantener vigente una de las tradiciones más representativas de Campeche.

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Desde las primeras horas de la noche, las calles del Centro Histórico comenzaron a llenarse de música y ambiente festivo. Un gremio del Santuario de San Román, acompañado de cánticos religiosos y vestimenta tradicional, abrió el paso al desfile que posteriormente avanzó por la calle 10, desde el parque San Martín, en el barrio de Guadalupe, hacia el Centro Histórico.

Niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad formaron parte del recorrido, portando con orgullo los trajes regionales y demostrando que la jarana continúa transmitiéndose entre generaciones. A lo largo del trayecto, familiares, turistas y curiosos se reunieron para observar el paso de los contingentes, tomar fotografías y disfrutar de la música.

Jaraneros de cinco municipios participan en magna vaquería de Campeche

Uno de los principales atractivos fueron las cabezas de cochino, elaboradas con diversos materiales, colores y adornos, cuyos diseños destacaron por su creatividad y conservaron el significado de esta tradición peninsular.

Al llegar al barrio de San Román, los jaraneros fueron recibidos por cientos de personas que se concentraron en los alrededores del Santuario del Cristo Negro. En la explanada, los grupos ofrecieron un espectáculo de música, baile y color, mientras las familias disfrutaban de la celebración.

La vaquería contó con la participación de numerosos ballets, escuelas de danza, gremios y agrupaciones provenientes de Campeche y otros municipios como Dzitbalché, Hecelchakán, Calkiní y Hopelchén, además de representantes de distintos sectores y colectivos.

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Más tarde, la fiesta continuó con el concurso de jaraneros, en el que los participantes demostraron sus habilidades y entusiasmo por preservar esta expresión cultural. La decisión de los jueces se prolongó hasta alrededor de la una de la madrugada debido a la destacada participación de los grupos.

Entre zapateados, trajes bordados, música y enormes cabezas de cochino, la noche se convirtió en un encuentro de tradición, identidad y convivencia familiar.

JGH