Morena pide a pueblos indígenas elaborar propuestas para elecciones de 2027 y evitar usurpación de candidaturas

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, convocó a los pueblos indígenas y afromexicanos a participar en la elaboración de la plataforma electoral del partido rumbo a las elecciones de 2027, así como a vigilar que las candidaturas reservadas para integrantes de comunidades indígenas sean ocupadas por personas que realmente pertenezcan a ellas.

Durante el Primer Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Morena, celebrado este sábado 10 de octubre de 2026, la dirigente señaló que el partido buscará incorporar las propuestas de las comunidades a sus compromisos políticos y legislativos.

Montiel también planteó mantener reuniones periódicas con representantes de los pueblos originarios para escuchar sus demandas y fortalecer su participación en las decisiones del movimiento.

Ariadna Montiel convoca a pueblos indígenas a construir plataforma electoral de Morena

Durante su discurso, la presidenta nacional de Morena destacó la necesidad de que las comunidades indígenas y afromexicanas participen directamente en la definición de las propuestas que el partido presentará durante el próximo proceso electoral.

Explicó que antes de que concluya 2026 se buscará realizar un nuevo encuentro para integrar un documento con planteamientos que puedan presentarse ante el Congreso de la Unión y los gobiernos.

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La dirigente sostuvo que las propuestas deberán surgir de las propias comunidades y no únicamente de las estructuras partidistas.

Asimismo, recordó que en las elecciones de 2027 estarán en disputa 17 gubernaturas, por lo que llamó a fortalecer la organización territorial y la participación de los pueblos originarios.

Morena busca evitar usurpación de candidaturas indígenas

Otro de los temas abordados por Montiel fue la representación política de los pueblos indígenas mediante las candidaturas reservadas para estas comunidades.

La dirigente pidió a los asistentes colaborar en la vigilancia de los procesos internos para evitar que personas ajenas a los pueblos originarios ocupen esos espacios.

"No vamos a permitir la usurpación porque en Morena tenemos que poner el ejemplo de que el amor al pueblo se refleja respetando la inclusión de nuestros hermanos y hermanas indígenas", expresó.

Montiel señaló que los representantes de las comunidades podrán comunicar posibles irregularidades a la Secretaría de Pueblos Indígenas del partido y al Comité Ejecutivo Nacional.

Morena destaca derechos de pueblos indígenas y programas sociales

Durante el encuentro, Ariadna Montiel también se refirió a la reforma constitucional del artículo segundo, mediante la cual se reconocen derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

La dirigente destacó las políticas sociales impulsadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la continuidad de los programas de bienestar durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También mencionó la asignación de recursos para que las comunidades indígenas puedan decidir directamente, mediante sus asambleas, las obras y proyectos que consideran prioritarios.

Finalmente, Montiel reiteró su compromiso de mantener el diálogo con los pueblos indígenas y afromexicanos, así como de incorporar sus propuestas a las actividades políticas y legislativas de Morena.

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