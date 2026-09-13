Aumenta la Presidenta los recursos para comunidades indígenas de Campeche

El apoyo de la Presidencia Claudia Sheinbaum Pardo para la atención de las comunidades indígenas de Campeche registró un incremento a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM). Para el ejercicio fiscal 2026, la entidad cuenta con 157 millones 98 mil 677 pesos, cifra superior a los 143 millones 151 mil 732 pesos asignados durante 2025. El incremento representa 13 millones 946 mil 945 pesos adicionales respecto al recurso canalizado en el ejercicio fiscal anterior. El monto permitirá atender las necesidades de 242 comunidades de los 13 municipios de Campeche incluidos en la distribución estatal. Con ello, el recurso federal mantiene como prioridad la atención de localidades con necesidades de infraestructura y servicios.

Durante 2025, el FAISPIAM destinó recursos para 244 comunidades de la entidad, con un promedio aproximado de 586 mil 687 pesos por comunidad, de acuerdo con criterios relacionados con las necesidades de cada localidad, el número de habitantes y la extensión territorial. Para 2026, aunque el número de comunidades beneficiadas disminuyó a 242, el monto global aumentó de forma considerable. La distribución de los recursos para 2026 coloca a Champotón en el primer lugar estatal, con 30 millones 111 mil 434 pesos destinados a 47 comunidades. El municipio se convierte así en el principal receptor del fondo en Campeche, con una asignación que supera a la registrada por el resto de municipios en lo individual.

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Calakmul ocupa el segundo lugar, con 23 millones 965 mil 378 pesos para 53 comunidades, cifra que lo coloca como el municipio con el mayor número de localidades beneficiadas. Campeche se ubica en la tercera posición, con 21 millones 32 mil 820 pesos para 28 comunidades, mientras Hopelchén recibe 20 millones 556 mil 998 pesos para 33 localidades. Entre Champotón, Calakmul, Campeche y Hopelchén se concentra una parte mayoritaria del presupuesto estatal del FAISPIAM. En conjunto, estos cuatro municipios reciben 95 millones 666 mil 630 pesos, equivalentes a aproximadamente 60.9 por ciento de los 157 millones 98 mil 677 pesos asignados a Campeche en el ejercicio fiscal 2026.

La distribución continúa con Calkiní, que recibe 13 millones 160 mil 308 pesos para 13 comunidades, seguido de Escárcega, con 11 millones 568 mil 644 pesos para 14 localidades. Carmen contará con 10 millones 728 mil 424 pesos para 10 comunidades, mientras Hecelchakán tendrá 9 millones 87 mil 651 pesos destinados también a 10 localidades. Candelaria aparece en el noveno lugar estatal con una asignación de 8 millones 223 mil 858 pesos para 10 comunidades. Palizada recibirá 4 millones 713 mil 347 pesos para 15 localidades, mientras Tenabo contará con 2 millones 530 mil 590 pesos para seis comunidades. La distribución considera las características y necesidades particulares de las localidades incorporadas al programa.

En la parte inferior de la clasificación se encuentran Seybaplaya y Dzitbalché. Seybaplaya recibirá un millón 39 mil 135 pesos para una comunidad, en tanto Dzitbalché contará con 380 mil 90 pesos para dos localidades. Aunque sus montos son menores frente a los municipios con mayores asignaciones, ambos forman parte del esquema estatal de atención mediante el FAISPIAM.

La comparación entre los ejercicios 2025 y 2026 muestra un aumento de casi 9.8 por ciento en los recursos destinados a Campeche. El presupuesto pasó de 143 millones 151 mil 732 pesos a 157 millones 98 mil 677 pesos, lo que significa que la entidad contará con una bolsa adicional de casi 14 millones de pesos para infraestructura social en comunidades indígenas y afromexicanas.

También destaca el cambio en la distribución municipal. En 2025, Calakmul ocupó el segundo lugar con 22 millones 94 mil 768 pesos, Campeche recibió 19 millones 120 mil 915 pesos y Hopelchén obtuvo 18 millones 782 mil 172 pesos. Para 2026, los tres municipios registran incrementos y permanecen entre los principales receptores del fondo, aunque Champotón encabeza la asignación estatal.

En el caso de Calakmul, el recurso pasó de 22 millones 94 mil 768 pesos en 2025 a 23 millones 965 mil 378 pesos en 2026. Campeche pasó de 19 millones 120 mil 915 pesos a 21 millones 32 mil 820 pesos, mientras Hopelchén aumentó de 18 millones 782 mil 172 pesos a 20 millones 556 mil 998 pesos.

El resto de los municipios también presenta incrementos en sus asignaciones. Calkiní pasó de 11 millones 955 mil 9 pesos a 13 millones 160 mil 308 pesos; Escárcega aumentó de 10 millones 514 mil 330 pesos a 11 millones 568 mil 644 pesos, y Carmen pasó de 9 millones 744 mil 914 pesos a 10 millones 728 mil 424 pesos. Hecelchakán recibió 8 millones 257 mil 517 pesos en 2025 y tendrá 9 millones 87 mil 651 pesos en 2026.

Candelaria pasó de 7 millones 474 mil 228 pesos a 8 millones 223 mil 858 pesos, mientras Palizada aumentó de 4 millones 301 mil 781 pesos a 4 millones 713 mil 347 pesos. También se registraron aumentos en los municipios con menores asignaciones. Tenabo pasó de 2 millones 305 mil 648 pesos a 2 millones 530 mil 590 pesos; Seybaplaya incrementó su recurso de 943 mil 935 pesos a un millón 39 mil 135 pesos, y Dzitbalché pasó de 352 mil 299 pesos a 380 mil 90 pesos.