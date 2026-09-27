Realizan en Felipe Carrillo Puerto consulta sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos

Con la asistencia de 250 personas, de los cuales 53 son autoridades comunales indígenas, 26 servidores públicos, 3 observadores y 104 ciudadanos participaron en el Diálogo y consulta previa, libre e informada, sobre la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Mismo que dio inicio con una ceremonia maya que fue encabezado por el sacerdote maya Aniceto Velázquez.



El evento protocolario se llevó acabo en las instalaciones del doble domo deportivo de la colonia Cecilio Chí, mismo en la que estuvieron presentes autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como tambien estuvieron representantes de grupos indígenas de la entidad.



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Como parte de las actividades prevista a esta Consulta, fue la participación del Sacerdote Maya Don Aniceto Velázquez, quien se encargo de pedir permiso a los Dioses Mayas para que esta actividad pueda realizarse sin contratiempos y además se cumpla con los objetivos para lo cual fue convocada la participación de los representantes de las comunidades mayas.



Al respecto Gustavo Torres, Coordinador General de Patrimonio Cultural y Educación Indígena de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, señaló nuestra presidenta de la República pues está muy atenta a estas reuniones de consulta, nuestro director le informa cada semana de cómo van los temas y es un gusto pues saber que ya estamos en cerrando digamos este ciclo de consultas que se mencionaron.



Agregó que para poder cerrar este este periodo, este proceso consolidado que se le haga llegar a nuestra señora presidenta aquí por manos de la consejería jurídica de la presidencia de la república y finalmente esperemos pues si ustedes así lo consideran pues que los pueblos indígenas de afroamericanos cuenten con su ley general de derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos.