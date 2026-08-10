Buscan políticos a indígenas solo cuando hay elecciones

Los pueblos indígenas siguen siendo vistos por gobiernos y partidos políticos como “carne de cañón” electoral, pues, de acuerdo con la Gubernatura Indígena Nacional y la Unión de Ejidos Autónomos, solo son visibles cuando se acercan las campañas, mientras el resto del tiempo permanecen marginados, sin oportunidades de capacitación, empleos dignos y pleno reconocimiento de sus derechos.

En el marco del Día de los Pueblos Indígenas, Filiberto Ku Chan, Líder Supremo Indígena y representante de ambas organizaciones, arremetió contra los tres órdenes de gobierno y afirmó que las comunidades originarias continúan siendo utilizadas con fines políticos, pese a que sus derechos están reconocidos legalmente.

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Ku Chan recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó 58 proyectos, entre ellos escuelas móviles en el trazo del Tren Maya, pero ninguno se concretó. Señaló que el problema no es la falta de capacidad de los mayas, sino la ausencia de certificación, lo que mantiene a albañiles, carpinteros, herreros y operadores de maquinaria pesada con salarios precarios.

“El indígena preparado conoce sus derechos y ya no es tan fácil engañarlo”, afirmó.

El dirigente exigió a las autoridades federales, estatales y municipales dejar de limitar su relación con los pueblos originarios a programas asistenciales o acercamientos electorales, y cumplir de manera efectiva las disposiciones legales en materia de derechos indígenas.

Para las organizaciones, el Día de los Pueblos Indígenas no debe reducirse a discursos, fotografías o actos protocolarios, sino traducirse en educación, capacitación, empleos dignos, protección cultural y justicia.

“Somos la raíz de este país”, advirtió Ku Chan, al señalar que mientras los gobiernos continúen acercándose únicamente cuando necesitan votos, los pueblos indígenas seguirán siendo utilizados como “carne de cañón” y no serán reconocidos como sujetos plenos de derechos.