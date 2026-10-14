Con consignas contra su líder sindical, trabajadores del IMSS marchan en Mérida

Médicos, enfermeras y trabajadores de distintas áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social marcharon ayer en Mérida para exigir mejores salarios, condiciones dignas de jubilación y mayor disponibilidad de medicamentos e insumos en las unidades médicas.

La protesta también incluyó reclamos contra Rafael Olivos Hernández, dirigente sindical del sector, a quien participantes cuestionaron por la forma en que ha representado sus demandas laborales.

“No te vayas a enfermar, no tenemos material” y “Fuera Olivos” fueron algunas de las consignas lanzadas durante el recorrido.

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La movilización comenzó poco después de las 16:00 horas en las inmediaciones del Monumento a Hidalgo y del Hospital Benito Juárez, en la avenida Colón, y concluyó frente a las instalaciones de la representación sindical, en la colonia Industrial.

Participaron médicos, enfermeras, personal administrativo, empleados de intendencia y trabajadores de distintas unidades de atención del IMSS.

La marcha transcurrió de manera pacífica y contó con vigilancia vial de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Descontento por aumento salarial

Una de las inconformidades está relacionada con el ajuste salarial abordado en el último Congreso Nacional Ordinario del sindicato. Participantes señalaron que los trabajadores consideran insuficientes las condiciones alcanzadas y mantienen además desacuerdos con el régimen de jubilaciones y pensiones.

A ello se suma, según los manifestantes, la falta de materiales e insumos necesarios para desarrollar su trabajo cotidiano.

“También estamos inconformes por el régimen de jubilaciones y pensiones. También, un punto muy importante por lo que estamos aquí es la falta de insumos en el instituto a nivel nacional”, declaró una de las asistentes.

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La protesta evidenció que el malestar no se limita al aspecto salarial, sino que abarca también condiciones de operación dentro de los hospitales y la relación de los trabajadores con su dirigencia sindical.

Cuestionan representación sindical

Durante el recorrido, varios participantes corearon consignas contra Rafael Olivos Hernández y reclamaron una representación más firme de sus exigencias.

Ese componente convirtió la movilización en una protesta tanto contra las condiciones laborales en el Instituto Mexicano del Seguro Social como contra la conducción sindical.

Los trabajadores concluyeron la marcha frente a las oficinas de la delegación sindical, donde mantuvieron sus demandas de mejoras salariales, pensiones y recursos suficientes para la atención médica.