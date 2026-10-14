Marcha de trabajadores de Salud hoy 14 de octubre en CDMX: horario, ruta y calles afectadas

Una nueva marcha de trabajadores del sector Salud está prevista para este miércoles 14 de octubre de 2026 en la Ciudad de México, con el objetivo de exigir el reconocimiento de sus derechos laborales y sindicales, así como el cumplimiento de diversas prestaciones.

La movilización será encabezada por la Unión de Sindicatos de la Salud ‘Frente por la Justicia Laboral’, con la participación prevista de integrantes de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud, el Sindicato Mexicano de Salud y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud.

La protesta comenzará a las 8:00 horas en la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que podrían registrarse afectaciones a la circulación en las inmediaciones de avenida Insurgentes Sur.

¿Cuál es la ruta de la marcha de trabajadores de Salud hoy en CDMX?

Los manifestantes tienen previsto concentrarse en la Unidad de Atención a la Salud del IMSS Bienestar, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940, colonia Florida.

Desde ese punto avanzarán hacia las Oficinas Centrales y de Coordinación del IMSS Bienestar, localizadas en Gustavo E. Campa número 54, colonia Guadalupe Inn, también en la alcaldía Álvaro Obregón.

Noticia Destacada Gobierno de la CDMX reporta saldo blanco tras marcha de trabajadores del IMSS

Debido a la cercanía entre ambos inmuebles, se prevé un recorrido corto. Sin embargo, la protesta podría continuar frente a las oficinas del organismo.

¿Qué calles podrían resultar afectadas por la marcha?

Las vialidades que podrían registrar complicaciones de tránsito son avenida Insurgentes Sur, calle Gustavo E. Campa y calle Macedonio Alcalá.

Como alternativa para los automovilistas se contempla avenida Revolución, aunque las condiciones de circulación dependerán del desarrollo de la manifestación.

Hasta el momento, la información disponible no establece cierres viales confirmados ni una hora de conclusión de la protesta.

¿Por qué marchan los trabajadores del sector Salud?

Los sindicatos convocantes demandan el reconocimiento de sus derechos laborales y sindicales, así como el otorgamiento de licencias a las organizaciones reconocidas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

También solicitan el respeto a la libertad sindical, la eliminación de presuntas prácticas de discriminación e injerencia, y la liberación del dígito sindical en los recibos de pago de sus afiliados.

#PrecauciónVial | A las 08:00 hrs., se espera marcha que partirá de Av. Insurgentes Sur núm. 1940 rumbo a Gustavo E. Campa núm. 54. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 14, 2026

Entre sus exigencias figuran, además, el pago de prestaciones pendientes, la homologación de beneficios laborales y su participación en las comisiones mixtas y de escalafón del IMSS Bienestar.

La movilización forma parte de las acciones de las organizaciones sindicales para solicitar una respuesta de las autoridades a sus demandas.

IO