Sheinbaum Pardo califica de represión actuación policial en Jalisco; Segob revisa denuncias de tortura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como represión la actuación de las fuerzas de seguridad de Jalisco durante las protestas por agua limpia del domingo 11 de octubre en Guadalajara, y señaló que corresponde al gobernador Pablo Lemus Navarro explicar lo ocurrido.

Durante su conferencia matutina de este martes 13 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria afirmó que las autoridades federales podrían intervenir en caso de que se presenten denuncias formales contra los elementos policiales involucrados.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, confirmó que familiares y participantes de la manifestación presentaron quejas por presuntas violaciones a sus derechos humanos, incluidos señalamientos de tortura.

Sheinbaum exige explicaciones a Pablo Lemus por represión en Jalisco

La presidenta sostuvo que el mandatario estatal debe responder por la actuación de los cuerpos de seguridad durante los enfrentamientos registrados frente a Casa Jalisco.

Recordó que Lemus difundió un mensaje sobre los hechos, pero indicó que corresponde a la población valorar sus explicaciones.

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"Él tiene que dar su explicación del comportamiento que tuvieron las fuerzas del orden de Jalisco", expresó.

Sheinbaum también se refirió a lo ocurrido como una "lamentable represión" y señaló que, si se presentan denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), podrían iniciarse las investigaciones correspondientes.

Segob revisa denuncias de presunta tortura contra manifestantes

Rosa Icela Rodríguez informó que algunas personas que participaron en las protestas, así como familiares de los detenidos, acudieron a instancias federales para presentar quejas.

Explicó que la Secretaría de Gobernación trabaja con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para revisar los procedimientos correspondientes.

La funcionaria señaló que es necesario documentar cada denuncia de manera individual y determinar las posibles afectaciones sufridas por las personas.

Hasta el momento, las autoridades federales no han confirmado que se hayan cometido actos de tortura, por lo que los señalamientos deberán investigarse.

Conagua prepara propuesta para resolver problema del agua en Guadalajara

La presidenta también abordó las demandas que originaron las manifestaciones y anunció que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) trabaja en una propuesta técnica y financiera para atender la contaminación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara.

Informó que el lunes 12 de octubre integrantes del equipo del gobernador Pablo Lemus sostuvieron una reunión con el director de Conagua, Efraín Morales López.

Sheinbaum indicó que este miércoles 14 de octubre recibirá información sobre las alternativas analizadas por el organismo federal.

Una vez que se cuente con una propuesta, el Gobierno de México podría convocar a una reunión con el gobernador de Jalisco o con representantes de su administración, con la participación de la Secretaría de Gobernación.

La mandataria precisó que todavía no existe una solución definitiva acordada y que solicitó a Conagua profundizar en el análisis técnico antes de presentar las alternativas al gobierno estatal.

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