Suspenden clases en Guerrero por el huracán ‘Trudy’.

Ante el fortalecimiento y la cercanía del huracán 'Trudy', que alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson en el Océano Pacífico, las autoridades educativas y de Protección Civil determinaron la suspensión preventiva de actividades escolares y administrativas en el estado de Guerrero.

La medida busca proteger la integridad física de los estudiantes, docentes y personal educativo frente al pronóstico de lluvias intensas, ráfagas de viento y alto riesgo de inundaciones. Las autoridades también pidieron a las familias extremar precauciones y seguir las indicaciones oficiales.

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Guerrero suspende clases por huracán ‘Trudy’

En el estado de Guerrero, la Secretaría de Educación local emitió la orden preventiva de suspender clases para las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, abarcando ambos turnos. La medida cobró fuerza en las ocho regiones de la entidad con énfasis en las zonas costeras como la Costa Chica, Costa Grande, Acapulco.

De acuerdo con los reportes meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las bandas nubosas del ciclón continuarán generando precipitaciones puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en franjas del sur y suroeste mexicano.

Suspensión de actividades escolares y administrativas en todo el estado Descarga el comunicado aquí 👇 https://t.co/WrUFGbFh17 — Gobierno de Guerrero (@Gob_Guerrero) October 15, 2026

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, ubicar los refugios más cercanos y evitar cruzar arroyos o calles con corrientes de agua.

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