Trudy se intensificó a huracán categoría 2: sigue en vivo la trayectoria

El huracán Trudy se ha intensificado a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional informaron esta noche que el ciclón continúa ganando fuerza en el océano Pacífico mexicano.

En cuanto a su ubicación, se localiza a 375 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 405 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

¿En qué estados lloverá por el Huracán Trudy?

Su circulación está reforzando de manera importante el potencial de lluvias en el sur y sureste del país, con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra: