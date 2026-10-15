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México / Sucesos

Trudy se intensificó a huracán categoría 2: sigue en vivo la trayectoria

Se localiza a 375 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 405 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Por Redacción Por Esto!

15 de oct de 2026

1 min

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Trudy se intensificó a huracán categoría 2.
Trudy se intensificó a huracán categoría 2. / Gobierno de México.

El huracán Trudy se ha intensificado a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional informaron esta noche que el ciclón continúa ganando fuerza en el océano Pacífico mexicano.

En cuanto a su ubicación, se localiza a 375 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 405 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

¿En qué estados lloverá por el Huracán Trudy?

Su circulación está reforzando de manera importante el potencial de lluvias en el sur y sureste del país, con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra:

  • Lluvias intensas puntuales: En las regiones oeste, sur y este de Guerrero, así como en el noreste, este y suroeste de Oaxaca.
  • Lluvias muy fuertes: En zonas de Michoacán.
  • Oleaje: Se esperan olas de 2 a 3 metros de altura y rachas fuertes de viento en las costas de Guerrero y Oaxaca

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