Huracán Trudy alcanza categoría 3 este 16 de octubre: Conagua alerta por lluvias intensas y oleaje de 5 metros

El Huracán Trudy se intensificó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este viernes 16 de octubre de 2026, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que advirtió sobre lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el aviso meteorológico de las 06:30 horas, Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 km/h, mientras continúa su desplazamiento hacia el noroeste.

¿Dónde está el Huracán Trudy hoy 16 de octubre?

La Conagua detalló que el centro del huracán Trudy se localiza aproximadamente a 385 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 380 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El fenómeno avanza hacia el noroeste a una velocidad de 9 km/h y las autoridades meteorológicas prevén que continúe intensificándose rápidamente.

El SMN mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

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Asimismo, se modificó la zona de prevención por vientos de tormenta tropical, que comprende desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Trudy?

La circulación del huracán provocará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Michoacán.

También se pronostican rachas de viento de entre 60 y 80 km/h en las costas de Guerrero, y de 50 a 70 km/h en los litorales de Michoacán y Oaxaca.

En cuanto al oleaje, se esperan olas de cuatro a cinco metros de altura en Guerrero y Michoacán, mientras que en Oaxaca podrían alcanzar entre tres y cuatro metros.

La Conagua advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Por ello, exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

⚠️ #Trudy esta mañana se encuentra como #Huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas de #Guerrero y #Michoacán. Los detalles, en el gráfico https://t.co/BXNkyyCB6r — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

Tormenta tropical Simon continúa en el Pacífico

Por otra parte, la tormenta tropical Simon se ubica a 360 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 310 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema presenta vientos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 15 km/h.

De acuerdo con la Conagua, Simon no genera efectos en territorio mexicano por el momento.

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