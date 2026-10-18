Capturan a cinco sospechosos del asesinato de trabajadores de minera canadiense en Sinaloa

El ejército de México informó el domingo que capturó este fin de semana a cinco hombres vinculados al secuestro y asesinato de 10 trabajadores de una minera canadiense.

El rapto de los trabajadores de la empresa Vizsla Silver, entre ellos ingenieros y geólogos, ocurrió el 23 de enero en el estado de Sinaloa, sacudido por la violencia del narco. Las autoridades hallaron sus restos en fosas clandestinas poco después. Uno de los cinco arrestados es Jesús Abraham alias "Talibán", informó la Secretaría de la Defensa.

Agregó que se trata de una persona de confianza de un jefe regional de la organización criminal de "Los Chapitos", una de las dos facciones del cartel de Sinaloa enfrentados en una sanguinaria guerra interna que ha dejado más de 1,000 muertos desde 2024.

Noticia Destacada Detienen a 5 tras segunda protesta por agua en Guadalajara; son señalados de quemar la puerta del Congreso

Los mineros, según las investigaciones, fueron confundidos por integrantes de una banda rival. Los otros cuatro detenidos pertenecen a una célula delictiva de la misma organización. Uno de ellos es de nacionalidad colombiana.

"Los Chapitos" son leales al líder histórico del cartel Joaquín "El Chapo" Guzmán. Están enfrentados a "La Mayiza" de Ismael "El Mayo" Zambada desde que uno de los hijos de Guzmán lo secuestró y entregó a las autoridades estadounidenses. Ambos cumplen cadena perpetua en ese país.

Los arrestos de este fin de semana se suman al de otro sospechoso por el mismo crimen en junio. Durante los operativos, se incautaron además armas, equipo táctico y un vehículo.