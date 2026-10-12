Claudia Sheinbaum exige a Jalisco explicar represión en protesta por agua y rechaza privatizar el servicio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió al Gobierno de Jalisco explicar el uso de la fuerza pública y las detenciones registradas durante las protestas por la contaminación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, además de reiterar su rechazo a cualquier esquema que implique la privatización del servicio.

Durante su conferencia matutina de este lunes 12 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria señaló que las autoridades estatales deben informar las razones por las que utilizaron agua a presión y gases lacrimógenos contra manifestantes.

Asimismo, solicitó que se dé a conocer la identidad de las personas detenidas, después de que un reportero expusiera denuncias de familiares sobre ciudadanos cuyo paradero no había sido confirmado tras las protestas.

Sheinbaum pide a Pablo Lemus explicar detenciones durante protestas en Jalisco

La presidenta sostuvo que corresponde al gobierno encabezado por Pablo Lemus Navarro esclarecer lo ocurrido durante las manifestaciones por el suministro de agua limpia.

"Nosotros no estamos de acuerdo con la represión", expresó Sheinbaum, quien también rechazó el uso de la violencia durante las protestas.

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La mandataria consideró necesario distinguir entre las acciones de contención de las fuerzas de seguridad y aquellas que constituyen actos de represión.

Sheinbaum pidió a las autoridades de Jalisco informar los motivos de las detenciones y publicar los nombres de las personas detenidas, además de privilegiar el diálogo para atender el conflicto.

Gobierno federal rechaza privatización del agua en Guadalajara

Sobre la contaminación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, Sheinbaum confirmó que su administración mantiene conversaciones con el gobierno estatal para buscar soluciones.

Sin embargo, explicó que existen diferencias sobre el mecanismo de financiamiento propuesto por Lemus, debido a que podría involucrar la operación privada del servicio.

La presidenta señaló que el gobernador planteó un esquema denominado CMRO, utilizado también en proyectos carreteros, pero que requiere una revisión específica para su aplicación en infraestructura hidráulica.

"No estamos de acuerdo en apoyar la privatización de ningún servicio del agua", afirmó.

Sheinbaum señala pendientes del gobierno de Enrique Alfaro

La mandataria recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se construyó la presa El Zapotillo, aunque quedó pendiente una obra de conducción de agua en la que también debía participar económicamente el Gobierno de Jalisco.

Ante una pregunta expresa, confirmó que se refería a la administración del exgobernador Enrique Alfaro Ramírez.

Sheinbaum indicó que el Gobierno federal está dispuesto a colaborar en la solución del problema, pero consideró necesario alcanzar acuerdos tanto sobre las obras requeridas como sobre su financiamiento.

Conagua y Gobierno de Jalisco revisarán soluciones para el suministro de agua

La presidenta informó que representantes del Gobierno de Jalisco y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sostendrán una reunión para revisar las alternativas técnicas y financieras.

Explicó que deben analizarse medidas inmediatas para atender la contaminación, así como proyectos de infraestructura que permitan resolver el problema a largo plazo.

También señaló que una eventual aprobación del esquema financiero propuesto por el gobernador corresponderá al Congreso de Jalisco.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que su administración busca evitar que el conflicto se convierta en una disputa política entre los gobiernos federal y estatal.

Respecto de las personas detenidas durante las manifestaciones, señaló que la Secretaría de Gobernación podría intervenir si se solicita su participación, aunque insistió en que las autoridades de Jalisco son las responsables de esclarecer los hechos.

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