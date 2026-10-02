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Mañanera de hoy 2 de octubre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 2 de octubre desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

2 de oct de 2026

1 min

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Conferencia mañanera de hoy viernes 2 de octubre / Gobierno de México

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 2 de octubre.

Actualizar narración

02/10/2026 a las 07:50

Igualmente hace un llamado a padres y madres de familia para que estén atentos al tipo de contenidos que den sus hijos en las redes sociales.

02/10/2026 a las 07:50

Sheinbaum Pardo agrega que también se preparan otras medidas en las escuelas.

02/10/2026 a las 07:49

Y subraya que se busca prohibir que haya ese tipo de publicaciones en las plataformas digitales.

02/10/2026 a las 07:49

Dicho grupo tendrá el objetivo de exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido comunicados o acciones que inciten a la violencia, al abuso o al acoso.

02/10/2026 a las 07:48

Y anuncia la creación de un grupo coordinado de trabajo integrado por diversas instituciones del Gobierno federal, al tiempo que se invita a instituciones académicas y expertos.

02/10/2026 a las 07:48

Sheinbaum Pardo lamenta los hechos ocurridos el día de ayer en la Escuela Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila.

02/10/2026 a las 07:47

"Nuestra solidaridad siempre a quienes vivieron ese momento, a sus familiares y nunca más, nunca más una represión del Estado a un movimiento social", aseguró.

02/10/2026 a las 07:46

La presidenta recuerda la matanza del 2 de octubre de 1968 como uno de los episodios más dolorosos de la historia de México.

02/10/2026 a las 07:46

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 2 de octubre.

IO