Personal del IMSS se movilizan en todo el país ante el desabasto de insumos médicos

Personal médico, de enfermería y trabajadores de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han intensificado sus movilizaciones en diversos estados del país para denunciar un severo desabasto de medicamentos, la falta de insumos de curación y la precarización de las condiciones laborales dentro de las unidades de atención.

Las protestas se han registrado de manera simultánea en entidades como Chiapas, Veracruz, Tabasco y la Ciudad de México. En Chiapas y Veracruz, médicos y enfermeros salieron a las calles denunciando que la falta de herramientas e insumos básicos los ha forzado en múltiples ocasiones a adquirir con sus propios recursos el equipo indispensable.

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Asimismo, los manifestantes recalcaron que la problemática no se limita al IMSS ordinario, sino que afecta a todo el sistema público de salud, incluyendo al IMSS-Bienestar y al ISSSTE. En la capital del país, las movilizaciones iniciaron desde las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI y avanzaron hacia las sedes sindicales.

Tras la falta de un acuerdo sobre los términos para entablar una mesa de diálogo con las autoridades del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), contingentes de manifestantes realizaron bloqueos sobre vialidades principales como Circuito Interior para presionar por una pronta respuesta.

🔴Trabajadores del IMSS se movilizan a nivel nacional para denunciar una severa crisis de materiales en los centros de salud del país. La protesta, integrada por personal médico y de apoyo, señala la falta de herramientas indispensables para la atención diaria y demanda auditar el manejo de los recursos dentro de la institución. https://t.co/DwlLKdXHIg — Azucena Uresti (@azucenau) October 8, 2026

Entre las principales peticiones planteadas por el personal de salud se encuentran el suministro inmediato y garantizado de medicamentos, además de mejorar la infraestructura hospitalaria. Junto con esto; se ha solicitado un incremento salarial directo al tabulador del 10 %.

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