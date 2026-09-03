Gobierno federal busca mejor acuerdo con EU en T-MEC: se negocian aranceles a acero, aluminio y autos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal mantiene negociaciones intensas con Estados Unidos para mejorar las condiciones comerciales de México en el marco de la revisión del T-MEC, con especial atención a los aranceles aplicados al acero, aluminio y sector automotriz.

Durante su conferencia matutina de este jueves 3 de septiembre en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabeza las conversaciones con autoridades estadounidenses y cuenta con el apoyo de un equipo de funcionarios y especialistas.

Sheinbaum aseguró que existe diálogo permanente con Washington y sostuvo que México busca alcanzar “el mejor acuerdo posible” ante un escenario internacional en el que Estados Unidos ha elevado barreras arancelarias para numerosos países.

¿Qué negocia México con Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC?

La Presidenta detalló que uno de los principales objetivos es conseguir una reducción de los aranceles al acero, aluminio y automóviles.

También mencionó las conversaciones alrededor de medidas comerciales estadounidenses relacionadas con la llamada Sección 301 y asuntos vinculados con capacidad de producción.

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Sheinbaum destacó que Ebrard ha viajado en repetidas ocasiones a Washington y que las negociaciones cuentan también con la participación del embajador de México en Estados Unidos, así como de funcionarios vinculados con inversión y relaciones empresariales.

“Vamos bien”, afirmó la mandataria, aunque aclaró que las conversaciones todavía continúan y que posteriormente se informarán los resultados.

Sheinbaum afirma que México está mejor posicionado frente a aranceles

La Presidenta sostuvo que México mantiene una posición favorable frente a otros socios comerciales de Estados Unidos debido a que la mayoría de las mercancías mexicanas que ingresan a ese mercado no pagan aranceles bajo las reglas vigentes.

Sin embargo, señaló que su administración busca condiciones todavía mejores en sectores estratégicos, particularmente acero, aluminio y automóviles.

También recordó que algunos de los gravámenes fueron impuestos de manera unilateral por Washington y no surgieron de un acuerdo bilateral.

Seguridad, migración y comercio avanzan por vías paralelas

Ante la pregunta sobre si las negociaciones comerciales pueden mezclarse con asuntos de seguridad, Sheinbaum afirmó que se trata de temas paralelos.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein destacó que el @GobiernoMX, a través de la @SE_mx, mantiene un diálogo permanente y trabajo coordinado para lograr el mejor acuerdo comercial con #EEUU en materia de aranceles al acero, aluminio y automóviles. pic.twitter.com/2aJl4ZSI77 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 3, 2026

Explicó que la relación con Estados Unidos incluye tres grandes áreas: migración, seguridad y comercio, pero aseguró que México mantiene en todas ellas los principios de cooperación, reciprocidad y respeto a la soberanía.

En seguridad, reiteró que México busca frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero también exige acciones contra el ingreso de armas desde territorio estadounidense y atención al consumo de estupefacientes.

En comercio, insistió en que el objetivo es conseguir un trato recíproco y mejores condiciones para la economía mexicana durante las negociaciones vinculadas con el T-MEC.

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