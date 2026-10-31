Tren Querétaro-Irapuato alcanza 25% de avance; Sheinbaum destaca generación de empleos y crecimiento económico



La construcción del Tren Querétaro-Irapuato registra un avance del 25 por ciento, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante una visita de supervisión realizada este sábado 31 de octubre de 2026. El proyecto ferroviario busca mejorar la conectividad entre Querétaro y Guanajuato, además de generar empleos y contribuir al crecimiento económico del país.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno de México, el tren tendrá una longitud de 102 kilómetros y beneficiará aproximadamente a 2 millones de personas. Para su construcción se contempla infraestructura especializada, entre la que destacan 10 viaductos, un túnel tipo cajón y 13 estructuras viales.

Durante su recorrido, Sheinbaum señaló que las obras de trenes de pasajeros y los programas de construcción de vivienda representan un impulso para la economía nacional, al aportar cerca del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2026.

La mandataria también hizo referencia a los resultados económicos del tercer trimestre del año, cuando México registró un crecimiento anual de 3.2 por ciento, según la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INE