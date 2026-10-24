Hombre termina con graves quemaduras tras ser atado y quemado en Chelem, Yucatán

Un hombre de 46 años, conocido como “Jerry”, resultó con quemaduras de gravedad luego de ser presuntamente atado de pies y manos, rociado con combustible y prendido fuego en el interior de un predio veraniego de esta comisaría costera. Debido a la severidad de sus lesiones, fue trasladado de emergencia a un hospital de Mérida.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos fueron descubiertos durante las primeras horas del día, cuando elementos policiacos acudieron al inmueble y encontraron a la víctima con lesiones de consideración. En el lugar también habría sido localizado un recipiente con gasolina, presuntamente relacionado con la agresión.

A pesar de su delicado estado, el hombre habría logrado identificar a su presunto atacante, conocido con el apodo de “Chucho el Coquero”. Esta información fue considerada en las labores de búsqueda desplegadas por las corporaciones de seguridad.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Agustín O’Horán, en Mérida, donde recibiría atención médica especializada por las quemaduras.

La SSP y la Policía de Progreso desplegaron un operativo de búsqueda para dar con el sospechoso / Gerardo Keb

Tras conocerse el caso, elementos de la SSP y de la Policía Coordinada de Progreso iniciaron un operativo para tratar de localizar al señalado. De manera paralela, se emprendieron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades legales.

Personas cercanas a la víctima señalaron que Jerry pertenece a la comunidad LGBT+, situación que ha generado inquietud sobre la posibilidad de que el ataque pudiera estar relacionado con prejuicios o discriminación.

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No obstante, hasta el momento no se ha establecido oficialmente el móvil de los hechos. Las autoridades deberán determinar si existió algún componente de violencia motivada por prejuicios, además de esclarecer la mecánica de la agresión y la posible participación de otras personas.

El caso ha causado preocupación entre habitantes de Chelem por la gravedad de las lesiones sufridas por el hombre. Las investigaciones y la localización del presunto responsable serán fundamentales para el esclarecimiento de lo ocurrido.

JGH