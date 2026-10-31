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Atropellan a motociclista por una funcionaria del gobierno municipal de Playa del Carmen

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Dos sujetos se enfrentan en una pelea con machete en Playa del Carmen, reportaron un lesionado pero ambos quedaron a disposición de las autoridades

La riña ocurrió en la avenida 50 con calle 45 y la carretera federal 307; uno de los involucrados sufrió heridas en las costillas y ambos quedaron a disposición de la Fiscalía

Por Redacción Por Esto!

31 de oct de 2026

1 min

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Una riña entre dos hombres en Playa del Carmen terminó con un lesionado y ambos involucrados detenidos por las autoridades
Una riña entre dos hombres en Playa del Carmen terminó con un lesionado y ambos involucrados detenidos por las autoridades / Especial

Un enfrentamiento a machetazos se registró en Playa del Carmen por causas desconocidas, el saldo de la pelea dejó a un lesionado que fue encontrado cerca del restaurante “El Camarón Guasaveño”, hay un detenido.

De acuerdo a datos preliminares, los hechos se registraron sobre la avenida 50 con calle 45 y carretera federal 307, lugar donde dos hombres se liaron a golpes, pero salió a relucir un machete, presuntamente ambos se encontraban bajo los influjos del alcohol.

Luego del enfrentamiento, vecinos de inmediato lo reportaron a las autoridades locales a través del 911, minutos después del reporte la policía municipal encontró al lesionado y cerca de la zona al otro quien no presentaba lesiones y fue detenido.

Según información, una riña entre dos hombres en la que presuntamente se usó un machete, dejó como saldo a uno de ellos con lesiones a la altura de las costillas quien fue atendido por paramédicos de la

Secretaría de Protección Civil, sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

En tanto que el otro bravucón y el lesionado fueron detenidos y puestos a disposición de la fiscalía general de Quintana Roo para deslindar responsabilidades.

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