Dos sujetos se enfrentan en una pelea con machete en Playa del Carmen, reportaron un lesionado pero ambos quedaron a disposición de las autoridades

Un enfrentamiento a machetazos se registró en Playa del Carmen por causas desconocidas, el saldo de la pelea dejó a un lesionado que fue encontrado cerca del restaurante “El Camarón Guasaveño”, hay un detenido.

De acuerdo a datos preliminares, los hechos se registraron sobre la avenida 50 con calle 45 y carretera federal 307, lugar donde dos hombres se liaron a golpes, pero salió a relucir un machete, presuntamente ambos se encontraban bajo los influjos del alcohol.

Luego del enfrentamiento, vecinos de inmediato lo reportaron a las autoridades locales a través del 911, minutos después del reporte la policía municipal encontró al lesionado y cerca de la zona al otro quien no presentaba lesiones y fue detenido.

Según información, una riña entre dos hombres en la que presuntamente se usó un machete, dejó como saldo a uno de ellos con lesiones a la altura de las costillas quien fue atendido por paramédicos de la

Secretaría de Protección Civil, sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

En tanto que el otro bravucón y el lesionado fueron detenidos y puestos a disposición de la fiscalía general de Quintana Roo para deslindar responsabilidades.