Cae el turismo de buceo en Playa del Carmen; reportan cierre de cuatro negocios

El turismo de buceo dejó de llegar a Playa del Carmen, desde el 2025 empezó el descenso y este 2026 el sargazo fue el tiro de gracia al destino, varias casas de este segmento cerraron sus puertas por falta de actividades, revela un sondeo con prestadores de servicios turísticos náuticos.

En contraste, el secretario de turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto, informó que el turismo de buceo aumento un 2.4 por ciento en el 2024 y en el 2025 el 2.9 por ciento, incluso, en el segmento de aventura dijo que aumentó un 16 por ciento en el 2025.

Sofía Velázquez, encargada de una casa de buceo ubicada en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, relató que el turismo buceo cayó drásticamente este 2026, en las vacaciones de verano no hubo nada, esperemos que ahora en las vacaciones de invierno se tenga un breve repunte, pero tampoco hay esperanzas.

La verdad es que cada año ha ido disminuyendo el flujo del turismo, en el 2025 estuvo mejor que ahora, pero cada año va disminuyendo la presencia de los visitantes.

Este 2026 cayó el turismo debido al alto volumen del sargazo que se presentó al inicio del año, tristemente no se hizo nada por contratar a brigadas externas para agilizar los trabajos limpieza y retiro del sargazo, y fue una falta de respeto que elementos de la Marina contribuyeran en acciones, cuando ellos están para garantizar la seguridad de las costas del país, relató.

Sofía Velázquez dijo que aunado al impacto del sargazo, las autoridades no realizan promociones como en otros años que había mayor promoción del destino para atraer a visitantes extranjeros y nacionales.

Lamentó que el gobierno municipal le haya dado prioridad a megaconciertos y que se gastado mucho dinero en artistas, en vez de promocionar el destino de Playa del Carmen.

El turismo cayó desde el mundial, ha sido muy difícil, por su parte las autoridades de turismo mueven las estadísticas a modo desde que los visitantes arriban al aeropuerto, manipula la información, hacer creer que está llegando el turismo al destino, comentó Raúl Tinajero Sánchez.

Las autoridades siempre argumentan que los destinos turísticos de Quintana Roo están vivos con la llegada del turismo nacional y extranjero, pero no están en el campo viendo la realidad.

Además, los visitantes extranjeros son cautivos desde que llegan al aeropuerto de Cancún por cadenas hoteleras en la modalidad del “All Inclusive”, ese turismo cautivo no solicita servicios externos a su hotel, porque ya compraron paquete completo, en tanto, este 2026 en Playa del Carmen se reportaron el cierre de cuatro casas de buceo por falta de actividades relató.