Detienen taxistas a un sujeto y lo entregan a la policía de Playa del Carmen por abusos deshonestos

Un sujeto fue detenido por taxistas y entregado a la policía de Playa del Carmen, al ser acusado como presunto responsable de haber manoseado a una mujer cuando se dirigía a su casa en la colonia Ejidal de Playa del Carmen.

De acuerdo a los reportes preliminares, la víctima caminaba sobre la avenida Constituyentes, entre las calles 80 y 85 en el Ejido, cuando fue abordada de manera imprevista por el individuo e intentó manosearla.

Luego cometer la agresión, el sujeto emprendió la huida, sin embargo, la mujer pidió ayuda, varios taxistas que también presenciaron la escena lo persiguieron hasta la puerta de su propio casa y lo aprehendieron.

Vecinos de inmediato lo reportaron a las autoridades municipales a través del 911, minutos después arribaron los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, testigos describieron que el hombre estaba alcoholizado y que se aprovechó de un descuido de la mujer para realizarle tocamientos indebidos.

Los taxistas entregaron el sujeto a la policía y lo subieron a la batea de la patrulla, siendo trasladado tras los separos de acero a disposición de la Fiscalía General de Quintana Roo para realizar las investigaciones pertinentes.

En tanto, los oficiales invitaron a la víctima acudir ante las autoridades para levantar su denuncia y sentar un precedente contra el abusivo sujeto.