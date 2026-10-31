Habitantes de Atasta bloquean carretera federal en Nuevo Progreso por subestación eléctrica

Cansados de promesas incumplidas y de no recibir soluciones, pobladores de la Península de Atasta cerraron la circulación en ambos sentidos; advierten que no liberarán la vía hasta obtener respuestas concretas de las autoridades.

Una nueva protesta por las deficiencias en el servicio eléctrico y la falta de cumplimiento de los compromisos de las autoridades se registró la tarde de este sábado a la entrada de la comunidad de Nuevo Progreso, donde habitantes de la Península de Atasta decidieron bloquear la carretera federal en ambos sentidos para exigir la entrega inmediata de la subestación eléctrica de Atasta.

Los manifestantes señalaron que están cansados de las promesas que, aseguran, les han hecho en repetidas ocasiones sin que hasta el momento se concrete una solución a sus demandas.

A través de una lona colocada en el lugar de la protesta, expresaron su inconformidad y exigieron que las autoridades dejen de ofrecer compromisos que posteriormente no cumplen.

En el mensaje dirigido al Gobierno, los pobladores manifestaron que la comunidad está cansada de los engaños y de que las autoridades se burlen de sus necesidades.

Entre sus principales exigencias destacan la entrega inmediata de la subestación eléctrica, el respeto a los habitantes y soluciones definitivas a la problemática que enfrenta la región.

“Queremos hechos, no más promesas”, se lee en una de las consignas, mientras que en otra parte del mensaje reiteran que la Península de Atasta exige respeto y soluciones.

Asimismo, advierten que ya no están dispuestos a dejarse convencer con nuevos compromisos que no se traduzcan en resultados.

El bloqueo cumplió aproximadamente una hora desde su inicio y provocó importantes afectaciones a la circulación, dejando a transportistas, automovilistas y decenas de familias varados en largas filas de vehículos, sin posibilidad de continuar su trayecto por esta importante vía federal.

Los inconformes advirtieron que no tienen intención de retirar el bloqueo ni permitir la reapertura de la carretera hasta recibir respuestas contundentes y compromisos que garanticen una solución a sus exigencias. Aseguraron que no volverán a confiar únicamente en promesas verbales.

Hasta el momento de esta información, ningún funcionario o representante de las autoridades se había presentado en el lugar para establecer un diálogo directo con los manifestantes y atender sus peticiones. Mientras tanto, la lona colocada por los habitantes se mantiene como principal mensaje de inconformidad dirigido al Gobierno.

La protesta mantiene interrumpido el tránsito vehicular en ambos sentidos, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones, considerar posibles retrasos y mantenerse atentos a la evolución del conflicto.