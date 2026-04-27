Morena convoca a Congreso Nacional para definir relevo de Luisa María Alcalde rumbo a elecciones 2027

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció la realización de su VIII Congreso Nacional Extraordinario, en el que se llevará a cabo la renovación de cargos clave dentro de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El encuentro se celebrará el próximo domingo 3 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se definirá quién ocupará la Presidencia del partido, así como la Secretaría de Finanzas.

Morena renueva dirigencia nacional

De acuerdo con la convocatoria emitida por el partido, el objetivo central del congreso es cubrir las vacantes que se generaron en su estructura interna.

Entre los movimientos más relevantes se encuentra la salida de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia nacional, tras aceptar integrarse al gobierno federal como consejera jurídica de la Presidencia, por invitación de Claudia Sheinbaum.

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Este cambio obliga a Morena a reorganizar su liderazgo en un momento clave para su estrategia política.

Definirán nuevo liderazgo rumbo a 2027

El relevo en la Presidencia del partido cobra relevancia debido al contexto electoral, ya que Morena se prepara para los comicios de 2027.

Durante el congreso, delegados y representantes del partido definirán el perfil que encabezará la organización en los próximos años, así como la persona responsable de las finanzas partidistas.

La decisión impactará en la conducción política, la organización interna y la estrategia electoral a nivel nacional.

Congreso extraordinario en CDMX

El evento se realizará en uno de los principales centros de convenciones de la capital del país, con la participación de integrantes del partido provenientes de distintas entidades.

Morena señaló que la designación de nuevos titulares en el CEN es un proceso necesario para garantizar la continuidad de sus funciones y fortalecer su estructura interna.

Estimados Congresistas de Morena:



Informamos que el día de hoy, el CEN aprobó por unanimidad la Convocatoria al VIII Congreso Nacional Extraordinario de nuestro Partido-Movimiento, el cual se realizará el domingo 3 de mayo, a las 11:00 horas, en el World Trade Center de la… pic.twitter.com/I3qPahqTlI — Morena (@PartidoMorenaMx) April 27, 2026

Reacomodo político en Morena

La salida de Alcalde Luján marca un ajuste en la relación entre partido y gobierno, en un escenario donde varios perfiles cercanos a la actual administración federal asumen nuevas responsabilidades.

Con este congreso, Morena busca consolidar su organización rumbo a los próximos procesos electorales, en un entorno donde la definición de liderazgos será clave para su desempeño político.

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