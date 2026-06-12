Más de 12 mil jóvenes quedarán fuera de la UADY el próximo ciclo; nuevos programas ya no responden a la demanda

Este viernes y el próximo 27 de junio, más de 21 mil jóvenes yucatecos aguardarán una notificación que, para la mayoría, traerá una respuesta negativa. Entre los cinco mil 200 que concursaron por un lugar en bachillerato y los 15 mil 900 que presentarán el Exani II este fin de semana en licenciatura, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) sólo podrá aceptar a cerca de nueve mil. Los restantes –más de 12 mil aspirantes si se suman ambos niveles‒ tendrán que buscar otra salida, esperar un año o conformarse con una modalidad en línea que no todos eligieron como primera opción. El problema no es nuevo. Lo nuevo es su magnitud.

La fotografía es contundente: en licenciatura, la UADY ofrecerá alrededor de cinco mil 500 lugares para casi 16 mil aspirantes. En bachillerato, cerca de mil 700 jóvenes se irán con las manos vacías de las Preparatorias 1 y 2. Y en la carrera más demandada de toda la universidad –Médico Cirujano‒ casi cuatro mil 800 jóvenes pelearán por apenas 238 plazas, una tasa de aceptación que no alcanza el cinco por ciento.

Tres nuevos programas arrancará la institución en agosto: la Licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones Educativas –aprobada en sesión extraordinaria del Consejo Universitario‒ y las maestrías en Inteligencia Artificial y Enseñanza del Idioma Inglés. Son señales de modernización genuina. Pero frente a la escala del problema, la pregunta que flota en el ambiente es la misma de siempre: ¿cuándo alcanzará la oferta a la demanda? La respuesta del rector Carlos Alberto Estrada Pinto no aclara nada: “Siempre tenemos muchos proyectos académicos”.

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Los datos de los últimos años muestran que la UADY no ha estado quieta: desde el 2022 los espacios disponibles en licenciatura crecieron más del 30%, de tres mil 760 a más de seis mil 300 plazas entre modalidades presenciales y virtuales. Aun así, la demanda crece más rápido. El rector adelantó también que la Facultad de Ingeniería Química prepara una Maestría en Logística para enero del 2027, en coordinación con empresas del sector regional y nacional, lo que muestra una universidad que mira hacia adelante. El problema es que miles de jóvenes yucatecos no pueden esperar tanto.

Bachillerato: más jóvenes que butacas

El nivel medio superior es donde la presión se siente con más fuerza. Para el proceso de admisión del próximo ciclo, aproximadamente cinco mil 200 jóvenes presentaron el examen diagnóstico. De ellos, cerca de tres mil 500 obtendrán un lugar –un porcentaje de aceptación de entre 67 y 68%‒ distribuidos principalmente entre las Preparatorias 1 y 2, que contaban originalmente con mil 500 espacios cada una. El resto, más de mil 700 aspirantes, enfrentará la decepción del rechazo.

El caso de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria (UABIC) muestra una situación distinta: los 490 aspirantes que se presentaron prácticamente empatan con los 450 lugares disponibles, lo que llevó a la universidad a explorar una ampliación de cupo para absorber a casi la totalidad de los solicitantes. Estrada Pinto anticipó que los resultados de bachillerato se conocerán este viernes.

Para quienes no logren un lugar presencial, la UADY ofrece dos rutas en línea: el bachillerato general en modalidad virtual y uno especializado en tecnologías de la información, programación y ciberseguridad. Según datos proporcionados por la propia institución en febrero pasado, el bachillerato en línea atiende actualmente a cerca de nueve mil 600 estudiantes, una cifra que evidencia el crecimiento explosivo de esta modalidad en los últimos años. El rector lo resumió con una frase directa: “Pueden estudiar en línea con nosotros si así lo desean. Ese es el compromiso que tenemos”.

La cifra de aspirantes rechazados en bachillerato no es nueva ni sorpresiva. Las preparatorias universitarias llevan al menos una década consolidándose como las más demandadas del estado y que su matrícula creció hasta 50 por ciento en los últimos diez años. El rector ha reconocido en distintas ocasiones que los espacios físicos “están al tope” y que la expansión en línea y la eventual apertura de nuevos campus –como el proyectado en Motul‒ son las válvulas de escape que la institución tiene a la mano.

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Licenciatura: 15 mil sueños para 5 mil 500 plazas

La presión es aún más elocuente en el nivel superior. Este fin de semana, la UADY aplicará el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (Exani II) a 15 mil 900 aspirantes, distribuidos el sábado y domingo en diversas sedes universitarias de Mérida. El número supera a los 15 mil inscritos del ciclo anterior y pone en perspectiva la dimensión del reto: la institución tiene alrededor de cinco mil 500 lugares disponibles para licenciatura. Eso significa que tres de cada cuatro jóvenes que se sientan este fin de semana frente a su hoja de examen saldrán con las manos vacías.

La carrera de Médico Cirujano se mantiene como la más codiciada de toda la oferta universitaria, con casi cuatro mil 800 aspirantes para apenas 238 lugares. “Aunque hagamos un esfuerzo por incrementar la matrícula, siempre es demasiado. Hay demasiado interés en esa carrera”, reconoció el propio rector. Detrás de Medicina aparecen, en orden de demanda, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Derecho, Arquitectura, Odontología, Enfermería, Contaduría y Psicología.

Una de las novedades más relevantes para el interior del estado es la apertura de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en el Campus de la Unidad Multidisciplinaria de Tizimín (UMT). Se trata de una demanda históricamente postergada de la región Oriente, cuya economía gira en buena medida alrededor de la ganadería y la avicultura.

Con este paso, la UADY pasa de tener cinco programas en Tizimín a seis, acercando la oferta de educación superior pública a comunidades que de otra forma deben migrar a Mérida para estudiar.

Para los aspirantes que no sean admitidos en su primera opción, la universidad activará un mecanismo de segunda oportunidad sin necesidad de repetir el examen: utilizará los resultados del Exani II para ofrecer alternativas académicas afines o bien, en caso de que se liberen espacios tras el proceso de inscripción formal, abrir la posibilidad de ingreso tardío. Los resultados de admisión a licenciatura se publicarán el 27 de junio. A partir de ese momento, comenzará para miles de familias yucatecas una nueva cuenta regresiva.

En el horizonte, hay también cinco programas de licenciatura en modalidad virtual con que contará la institución: Educación, Ingeniería de Software, Derecho, Ciencias Políticas y Gestión Pública. Esta apuesta por la educación en línea, señaló Estrada Pinto, apunta a segmentos que la universidad no puede atender en horarios presenciales: personas que trabajan, deportistas de alto rendimiento y quienes enfrentan barreras geográficas o de tiempo.

Con más de 30 mil estudiantes matriculados en todos sus niveles –la cifra fue alcanzada en el ciclo 2025-2026‒ la UADY proyecta seguir creciendo, aunque el espacio físico disponible en Mérida le impone límites que ningún plan de estudios puede resolver por sí solo