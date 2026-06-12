Sargazo alcanza nivel “excesivo” en Quintana Roo; reportan más de 52 mil toneladas en el Caribe

Con ocho conglomerados y más de 250 toneladas de sargazo próximas a alcanzar las costas del Caribe Mexicano, además de otras 52 mil 967 toneladas que permanecen frente al litoral, el Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, de la Secretaría de Marina Secretaría de Marina, elevó el semáforo de monitoreo a nivel “excesivo”.

Mientras tanto, personal de Servicios Públicos Municipales desplegado en Playa Delfines reporta que las labores de limpieza comienzan a las 5:00 de la mañana y se extienden hasta 12 horas después. En esta zona operan tres máquinas sargaceras, y allí mismo se acumulan las toneladas recolectadas también en las playas Marlín y Del Niño.

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Ayer los trabajadores estimaron que en el sitio había más de 100 toneladas de la macroalga que deberán ser trasladadas al relleno sanitario. A pesar del gran volumen de sargazo, la lluvia y el viento, los turistas continuaron disfrutando de la playa.

El reporte del Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe indica que en las próximas horas llegarán 74 toneladas de la talofita a las playas de Cancún, Isla Mujeres y Isla Blanca. Asimismo, en menos de un día se prevé el arribo de manchones a Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Xcacel y Mahahual.

Ante una temporada récord de sargazo en el Caribe, científicos mexicanos han comenzado a estudiar a los trabajadores que retiran diariamente grandes volúmenes de algas de las playas, con el fin de determinar cómo la exposición prolongada a los gases liberados durante su descomposición podría afectar la salud.

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Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Nacional Autónoma de México realizan actualmente estudios con recolectores de sargazo en Quintana Roo, una de las entidades más impactadas por la arribazón en el Caribe mexicano.

El proyecto ha puesto sobre la mesa el interés científico por evaluar los posibles efectos de la exposición continua a gases emitidos durante la degradación de las algas, en particular el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco.

Al respecto, trabajadores de Servicios Públicos en Cancún afirmaron que cuentan con equipo básico para la recolección de la macroalga, como botas, rastrillos y carretillas, entre otros implementos. Sin embargo, debido al gran volumen acumulado, ha sido necesaria la utilización de maquinaria que realiza recorridos constantes a lo largo de los arenales.

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El más reciente boletín del Optical Oceanography Lab de la Universidad del Sur de Florida, publicado el 31 de mayo, señala que las concentraciones de sargazo continuaron en aumento durante mayo, alcanzando niveles récord para ese mes en la mayoría de las regiones monitoreadas.

Investigadores advierten que los arribazones persistirán durante junio y que el 2026 podría convertirse en un año histórico en cuanto a presencia de sargazo en el Caribe y el Atlántico tropical.

Los científicos prevén que estos fenómenos continúen e incluso se intensifiquen durante las próximas semanas.