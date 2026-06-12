Encuentran a mujer sin vida calcinada y amarrada en Villas del Sol de Playa del Carmen

Habitantes del fraccionamiento Villas del Sol reportaron a la línea de emergencia 911 el presunto incendio de un domicilio en la zona sin embargo fue hasta la segunda llamada de las autoridades lograron encontrar el domicilio y al ingresar reportaran el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior. La víctima presentaba severas huellas de violencia, se encontraba atada de pies y manos, y su cuerpo fue parcialmente calcinado.

Los hechos se registraron en las inmediaciones del citado asentamiento humano, uno de los más densamente poblados de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, el trágico desenlace estuvo marcado por una aparente falta de precisión en los primeros auxilios. Vecinos de la zona, alarmados por un intenso olor a quemado, realizaron un reporte inicial a la línea de emergencia 911, solicitando la urgente intervención del Cuerpo de Bomberos.

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A pesar de que los cuerpos de emergencia acudieron al llamado, la falta de datos específicos sobre la ubicación exacta les impidió localizar el inmueble afectado, por lo que procedieron a retirarse del lugar. No fue sino hasta un segundo reporte ciudadano cuando los cuerpos de seguridad y de rescate lograron dar con la dirección correcta.

Al ingresar al domicilio, los paramédicos y elementos policiales confirmaron el peor de los escenarios: el cuerpo de la mujer ya no contaba con signos vitales, mostrando signos inequívocos de tortura al estar amarrada de extremidades y presentar quemaduras severas en la superficie corporal.

Este atroz suceso no fue el único hecho violento que perturbó la paz de los habitantes de Playa del Carmen en un lapso de pocas horas. La misma madrugada evidenció la crisis de inseguridad que impera en el municipio, luego de que se registrara un ataque armado en contra de un conocido establecimiento nocturno.

Presuntos sicarios abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la fachada de un bar local, sembrando el pánico entre los clientes y trabajadores de la zona antes de darse a la fuga.

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Tras el hallazgo en Villas del Sol, elementos de la Policía Municipal procedieron al acordonamiento perimetral del área para preservar la escena del crimen. Minutos más tarde, arribaron peritos criminalistas adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las autoridades ministeriales ya han iniciado la respectiva carpeta de investigación para esclarecer los motivos de este atroz crimen y dar con el paradero de los responsables de esta ola de violencia que continúa flagelando a la comunidad playense.