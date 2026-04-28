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Presidenta de México revela que coordinación fue clave para la captura de “El Jardinero” en Nayarit

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la captura de “El Jardinero”, ligado al CJNG, fue resultado de coordinación federal. Autoridades ampliarán detalles tras violencia en Nayarit.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

28 de abr de 2026

2 min

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Audias F ha sido identificado como uno de los presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Audias F ha sido identificado como uno de los presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) / Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la detención de Audias F, conocido como “El Jardinero”, en Nayarit fue resultado de un operativo coordinado entre distintas instituciones del Gabinete de Seguridad.

La mandataria adelantó que se ofrecerá información más detallada sobre este caso en una conferencia programada para este martes.

Durante su intervención, Sheinbaum destacó la relevancia del detenido dentro de las actividades delictivas en la región, al señalar que su presunta participación en delitos como extorsión, robo y tráfico de drogas lo convertía en un objetivo prioritario para las autoridades federales.

¿Cómo se logró la captura de “El Jardinero” en Nayarit?

La titular del Ejecutivo explicó que el operativo fue posible gracias a la colaboración entre instancias de seguridad pública, así como al trabajo previo de inteligencia e investigación.

Subrayó que este tipo de acciones reflejan el nivel de coordinación alcanzado entre las dependencias encargadas de combatir al crimen organizado.

El reconocimiento del diplomático incluyó una referencia a la colaboración entre ambos países en materia de seguridad

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Además, indicó que el Gabinete de Seguridad dará a conocer más detalles sobre la operación, en un contexto marcado por los narcobloqueos registrados en Nayarit tras la detención del presunto líder criminal.

¿Quién es “El Jardinero” y por qué es relevante su detención?

Audias F ha sido identificado como uno de los presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales con mayor presencia en el país.

De acuerdo con información preliminar, también era considerado posible sucesor de Nemesio Rubén Oseguera, alias “El Mencho”.

La captura de este perfil ha generado reacciones violentas en la entidad, lo que elevó la atención sobre el caso a nivel nacional.

Ante este escenario, el gobierno federal reiteró que continuará informando sobre los avances y el impacto de este operativo en materia de seguridad.

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