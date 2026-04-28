Campesino descubre cadáver en parcela de Escárcega

El comisario municipal de la comunidad de Zinaparo, perteneciente al municipio de Escárcega, reportó esta mañana a las autoridades policiacas el hallazgo de un cuerpo de un hombre en estado de putrefacción en el interior de una parcela propiedad de S. Silva Marcial, con aproximadamente 5 a 6 días de haber fallecido, de causas aún desconocidas.

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Según datos recabados, esta mañana el campesino S. Silva Marcial acudió a su parcela ubicada en la localidad de Zinaparo y, al avanzar unos pasos en el interior, sintió un fuerte olor a podrido. Al aproximarse al lugar de donde provenía el hedor, se percató que se trataba de un cuerpo al parecer de un hombre, en estado de putrefacción y con varios días de haber fallecido.

Tras reponerse de la impresión, acudió a comunicar el hecho al comisario municipal, quien dio parte a los elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC). Estos llegaron al lugar, acordonaron el área y procedieron a avisar a la Vicefiscalía Regional del Estado, que envió al Servicio Médico Forense (SEMEFO). El personal levantó evidencias y el cuerpo del occiso, trasladándolo al anfiteatro de la dependencia judicial para llevar a cabo los trámites correspondientes, con el fin de determinar la identidad del fallecido y las causas de su muerte.