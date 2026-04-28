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Campeche / Sucesos

Campesino descubre cadáver en parcela de Escárcega

En Zinaparo, Escárcega, fue hallado un cuerpo en estado de putrefacción dentro de una parcela. El SEMEFO investiga las causas de muerte.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

28 de abr de 2026

1 min

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Campesino descubre cadáver en parcela de Escárcega
Campesino descubre cadáver en parcela de Escárcega

El comisario municipal de la comunidad de Zinaparo, perteneciente al municipio de Escárcega, reportó esta mañana a las autoridades policiacas el hallazgo de un cuerpo de un hombre en estado de putrefacción en el interior de una parcela propiedad de S. Silva Marcial, con aproximadamente 5 a 6 días de haber fallecido, de causas aún desconocidas.

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Según datos recabados, esta mañana el campesino S. Silva Marcial acudió a su parcela ubicada en la localidad de Zinaparo y, al avanzar unos pasos en el interior, sintió un fuerte olor a podrido. Al aproximarse al lugar de donde provenía el hedor, se percató que se trataba de un cuerpo al parecer de un hombre, en estado de putrefacción y con varios días de haber fallecido.

Tras reponerse de la impresión, acudió a comunicar el hecho al comisario municipal, quien dio parte a los elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC). Estos llegaron al lugar, acordonaron el área y procedieron a avisar a la Vicefiscalía Regional del Estado, que envió al Servicio Médico Forense (SEMEFO). El personal levantó evidencias y el cuerpo del occiso, trasladándolo al anfiteatro de la dependencia judicial para llevar a cabo los trámites correspondientes, con el fin de determinar la identidad del fallecido y las causas de su muerte.

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