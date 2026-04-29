SRE responde a EU por caso Rocha Moya: solicitudes de extradición no tienen pruebas suficientes

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fijó postura tras las acusaciones difundidas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, al confirmar que recibió solicitudes de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, las solicitudes fueron recibidas el pasado 28 de abril y ya fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá analizar su viabilidad conforme al marco jurídico mexicano.

¿Qué dice la SRE sobre las solicitudes de extradición?

La cancillería señaló que, tras una revisión inicial, los documentos enviados por autoridades estadounidenses no contienen elementos de prueba suficientes que permitan determinar la responsabilidad de las personas señaladas.

Sin embargo, aclaró que este tipo de solicitudes deben seguir el proceso establecido en la Ley de Extradición Internacional, por lo que será la FGR quien determine si existen pruebas que sustenten una posible detención provisional con fines de extradición.

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¿Qué papel tendrá la Fiscalía General de la República?

La SRE enfatizó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía evaluar el contenido de las solicitudes y decidir si proceden conforme al sistema legal mexicano. Esto incluye analizar la evidencia presentada y determinar si cumple con los requisitos necesarios para iniciar un proceso formal.

Este procedimiento forma parte de los mecanismos de cooperación judicial entre México y Estados Unidos, en el marco del tratado bilateral de extradición.

¿Por qué México enviará un reclamo a EU?

La dependencia también informó que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos debido a la forma en que se hizo pública la información.

COMUNICADO. “La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la FGR. En los documentos no se anexan pruebas”.https://t.co/frxQvi0qjb pic.twitter.com/HSn3bi4PeT — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 29, 2026

Señaló que los tratados vigentes establecen disposiciones claras sobre la confidencialidad de este tipo de procesos, por lo que la difusión anticipada podría contravenir dichos acuerdos.

El posicionamiento de la SRE se da en medio de un caso con implicaciones legales y diplomáticas, mientras autoridades mexicanas avanzan en la revisión formal de las solicitudes y definen los siguientes pasos conforme a la ley.

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