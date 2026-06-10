Mañanera de hoy 10 de junio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 10 de junio.
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10/06/2026 a las 07:44
Asimismo, la inversión de MercadoLibre servirá para crear ocho mil nuevos empleos.
10/06/2026 a las 07:43
Dicha inversión servirá para la expansión de su infraestructura, su sistema y digitalización de pagos y servicios financieros.
10/06/2026 a las 07:42
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, anuncia una inversión de $4,600 millones de dólares por parte de MercadoLibre.
10/06/2026 a las 07:35
En Durango se entregarán las primeras 450 viviendas del programa de vivienda del Gobierno federal.
10/06/2026 a las 07:34
Al ser 'Miércoles de vivienda', se realizará un enlace a Durango
10/06/2026 a las 07:33
Este miércoles se anunciará una nueva inversión para el país.
10/06/2026 a las 07:33
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 10 de junio.
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